Fik besøg af kontrolgruppen: Så blev de raske

Ofte er de selvstændige naturligvis syge og har ret til sygedagpenge, men andre gange har kontrolgruppen afsløret, at den selvstændige i virkeligheden var på arbejde og altså både tjente penge og fik sygedagpenge. Eller det har vist sig, at sygedagpengene blev brugt på at holde ferie.

»Lige nu er vi på vej mod sommerferien, og vi ved, at det kan være en fristelse at melde sig syg for at få bedre råd til ferie. Men sygedagpengene er ikke til gratis ferie. De er til syge mennesker, som har brug for hjælp,« siger Morten Dahlin, formand for integrations-, beskæftigelses- og ungdomsudvalget.