Fight og sejr: Nu i finalen mod de evige rivaler

ASV lagde godt fra start i første sæt, hvor de tog en føring på 3-0, men Freja Barkler, som var tilbage i liberotrøjen, fik sammen med Sofia Bisgaard godt styr på servemodtagningerne. og Brøndby-angrebet begyndte af fungere. Som i tidligere kampe mod ASV, skulle der spilles med stor tålmodighed, da ASV også denne dag havde et fantastisk forsvar med libero Ditte Kjær Hansen som levende gulv. De to hold skiftedes til at tage små føringer, indtil Brøndby i Sofia Bisgaards serv rykkede fra 13-15 til 18-15 på blandt andet to esser. Derfra havde Brøndby godt styr på ASV og med især gode angreb fra Lucia Babic, både ved nettet og fra bageste række, løb Brøndby fra aarhusianerne og tog sættet 25-19.

Tredje sæt blev lidt af en gyser. Brøndby gjorde det svært for sig selv, ved at lave ikke mindre end seks servefejl, men I nogle drabelige dueller, hvor især gode blokader af Brøndbys to centerspillere Julie de Blanck og Mette Breuning, blev der sørget for, at ASV ikke kunne trække fra. Sille Hansen og Sofia Bisgaard sørgede i angrebet for at Brøndby scorede point og vandt serven tilbage. ASV kæmpede for at bringe kampen ud i endnu et sæt og havde flere små føringer. Det så også ud til at ville lykkes, da de gik fra 19-21 til 23-21 og kort efter fik sætbold ved 24-22. Brøndby fik med fantastisk fight kæmpet sig ud af problemerne og kom på 24-24, men ASV fik endnu en sætbold ved 25-24, inden Brøndby i en god slutspurt gik til 27-25 og kunne bryde ud i jubel over endnu en finaleplads.