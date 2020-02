Fiberudrulning kan være på vej

Hvis interessen er stor nok, vil TDC Net rulle fiber ud i Ishøj.

Vestegnen - 24. februar 2020 kl. 13:23 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis ellers interessen er stor nok, er TDC Net indstillet på at rulle fiber ud i Ishøj.

Ifølge Ishøj Kommune og Ishøj Fællesantennes Brugerråd, så vil TDC Net etablere fiber helt gratis i næsten hele kommunen, hvis Ishøj kan mobilisere, at 80 procent tilkendegiver en interesse for fiber i de forskellige boligområder.

TDC Net har ifølge Ishøj Kommune planlagt at sætte deres marketingkampagne i gang i Ishøj i marts, hvor de begynder at husstandsomdele materiale om deres tilbud, og behovet for interessetilkendegivelser. TDC Net arbejder med en tidsplan for tilkendegivelser på ti måneder frem til 31 december 2020. For foreninger med kollektiv tilslutning går TDC Net i direkte dialog med foreningerne og laver en aftale om etablering af fiber i ejendommen.

Ishøj Fællesantennes Brugerråd bakker op med information på deres hjemmeside, og derudover er brugerrådet i gang med at planlægge to møder, hvor TDC Net giver et oplæg og svarer på spørgsmål. Der er tale om ét møde for foreninger og ét borgermøde.

Tilbuddet betyder, at TDC Net tilkobler den enkelte husstand til fibernettet gratis, og derefter kan man købe et abonnement hos en serviceudbyder efter eget valg. Lige nu kan der vælges mellem produkter fra otte forskellige udbydere.

Der er ingen tvang forbundet med tilkoblingen til fibernettet, så selvom man får etableret en fiberforbindelse til sin bolig, så bestemmer man selv, om og hvornår man vil bestille produkter. Til gengæld har tilslutningen til fibernet en betydning for, hvor attraktiv boligen er i en salgssituation, fordi køber efterfølgende ikke skal betale for en tilslutning.

TDC Net kan tilbyde tilkoblingen gratis, fordi de har en interesse i at udvikle infrastrukturen i Danmark og kan tjene penge på, at andre lejer sig ind på deres net.

Muligheden for udrulning af fiber kommer på et tidspunkt, hvor Ishøj Fællesantenne er under pres og på vej mod et salg eller opløsning.