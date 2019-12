Se billedserie Efterklang spiller på Badesøen Festival. Foto: Rasmus Weng Karlsen

Festival afslører de første navne

Vestegnen - 11. december 2019

Der er formentlig ikke mange, som i disse uger kan forestille sig en tur i Badesøen i Albertslund - det er jo et udendørs område.

Så hvorfor ikke drømme om en dag i august på kanten af bassinet, kombineret med fed musik og spændende events?

Badesøen Festival har netop offentliggjort de første navne til årets festival, der holdes den 8. august. Det er fjerde gang, endagsfestivalen folder sig ud med uventede, nysgerrige og omfavnende oplevelser, der nedbryder skellet mellem publikum og de optrædende. Festivalen arrangeres af spillestedet Forbrændingen i Albertslund i samarbejde med internetradioen The Lake og finder sted i og omkring Friluftsbadet Badesøen - der også kendt som "Vestegnens Mallorca".

To bands er klar

På hovedscenen spiller Efterklang, der efter syv års udgivelsespause i sensommeren udgav deres femte album "Altid sammen". Albummet er Efterklangs første dansksprogede udgivelse og er bandets mest personlige udspil til dato. For blot få uger siden spillede bandet to udsolgte koncerter i DR Koncerthusets koncertsal, og trods skiftet til det danske sprog er der fortsat også stor efterspørgsel på Efterklangs længselsfulde og medrivende koncerter i udlandet.

De tre medlemmer Casper Clausen, Mads Brauer og Rasmus Stolberg er medstiftere af The Lake Radio og Badesøen Festival og ser derfor særligt frem til koncerten, hvor de med sig på scenen har norske Øyunn på trommer, århusianske Christian Balvig på klaver, belgiske Bert Cools på guitar og litauiske Indré Jurgeleviciute på folkeinstrumentet kankles.

Publikum på Badesøen Festival kan også opleve Selvhenter - et band, der er svært at sætte i bås. Det legende og eksperimenterende orkester er efter et par års pause tilbage som kvartet. De to trommeslagere Jaleh Negari og Anja Jacobsen leverer eksplosive og dansable polyrytmer, hvorpå Maria Bertels forstærkede trækbasun og Sonja LaBiancas ditto saxofon lægger skrigende riffs og fængende melodier.

Live overrasker bandet gang på gang med deres evigt foranderlige men særegne lyd og bjergtager det uindviede publikum såvel som faste koncertgængere.

Ny scene

I år opgraderes festivalen med endnu en scene, der kommer til at huse musik, performances og bingo.

Det er en udvidelse af det åbne radiostudie, som The Lake har drevet på festivalen de sidste tre år. Radiobingo-traditionen føres videre, men ellers bliver der tænkt nyt, og scenen giver plads til flere undersøgende og eksperimenterende koncerter samt performancekunst og happenings. Scenen har The Lake Radio som værter, og de forskellige live-indslag vil have form af en slags radio-sessions.

På The Lake-scenen kan man opleve en ny opsætning af performance-værket Selskabssange, der har sangskriver og komponist Kirstine Fogh Vindelev som ophavskvinde.

Det er suppe, steg og is i forsamlingshuset med lejlighedssange på kendte melodier, men noget er helt galt. Fortielser og tabuer vælter ud, når Selskabssange vender den danske fest- og fællessangstradition komplet på hovedet. De pæne facader i sangene er krakeleret, og med humor og alvor i skøn forening kan man som publikum blive inddraget i alt fra en mærkværdig liderlig jubilæumssang til chefen til en tankeprovokerende sang fra konfirmanden til sine forældre.

Lokal kunstner

Badesøen Festival har udover regulære koncerter også et ekstensivt pop-up-program, hvor kunstnere optræder uannonceret og akustisk på forskellige og ofte overraskende måder rundt på festivalområdet.

Første navn til 2020's pop-up-program er den lokale Albertslund-musiker Ahmet Harmanci, som til dagligt kører taxa. For en måneds tid siden kørte han tilfældigt førnævnte Efterklang til lufthavnen, og Rasmus Stolberg (som også er tovholder for The Lakes kuratering) faldt i snak med Ahmet.

Forsigtigt fik Ahmet nævnt, at han også er musiker. Han fortalte at han spillede på det kurdiske blæserinstrument zurna, og da køreturen sluttede blev der udvekslet kontaktinfo. Da festivalens booking-team efterfølgende fandt frem til nogle videooptagelser af Ahmet på Facebook, stod det klart, at han er en fremragende musiker, og der var ingen tvivl om, at han skulle inviteres til at være med på Badesøen Festival til sommer.