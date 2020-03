Fem unge er dømt for et brutalt overfald ved Brøndby Strand Station.

Fem unge dømt for grov meningsløs vold

Vestegnen - 10. marts 2020 kl. 17:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fem unge mænd i alderen 16-20 år er blevet dømt for et brutalt overfald på en dengang 42-årig mand ved Brøndby Strand Station.

Overfaldet fandt sted natten til den 26. oktober 2019. I forbindelse med overfaldet, blev manden udsat for legemesangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, hvor der blev brugt en knojernlignende genstand, hvilket medførte at manden brækkede næsen og kæben samt fik slået flere tænder løs. Offeret blev filmet under dele af overfaldet og fik røvet sin mobiltelefon, nøgler samt diverse kreditkort.

De fem unge mænd blev dømt i henhold til anklageskriftet og det vækker tilfredshed hos anklagemyndigheden:

- Jeg er tilfreds med, at alle tiltalte blev dømt for dette meningsløse overfald. Straffens længde afspejler at dette ikke er en adfærd vi vil acceptere, siger anklager Mie Vang i en kommentar til dommen, der faldt tirsdag eftermiddag i Retten i Glostrup.

De fem unge mænd fik mellem ti måneders og halvandet års fængsel. Samtidig har to fået advarsel om udvisning. To af de unge mænd ankede med det samme deres domme til Østre Landsret, og tre udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke.

Der var tale om et usædvanlig brutalt overfald.

Den 42-årige mand var op til overfaldet blevet chikaneret og truet af en gruppe unge mænd, da han var på vej hjem i S-toget. Den 42-årige valgte derfor at stå af på Brøndby Strand Station for at slippe væk.

De unge mænd steg imidlertid også af toget og kort efter blev den 42-årige overfaldet af gruppen på en parkeringsplads umiddelbart syd for stationen.

Her truede de offeret til at tage tøjet af og udlevere sine ejendele. Offeret blev slået med et bælte på kroppen, og han blev slået i hovedet og på kroppen - og hans jakke, bukser, sko samt mobiltelefon, nøgler og diverse kort blev røvet.

Alle fem personer blev anholdt i november måned på baggrund af politiets efterforskning, og har siddet varetægtsfængslet indtil dommen blev afsagt i dag. En blev anholdt onsdag den 13. november, og tre mistænkte blev anholdt dagen efter ved en anholdelsesaktion på forskellige adresser i Brøndby Strand. Den femte mistænkte blev anholdt onsdag den 20. november.

Flere af de unge mænd var samtidig tiltalt for afpresning, indbrud samt våbenlove og lov om euforiserende stoffer. Også her blev der fældet dom.