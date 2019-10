Fem knivstik i vrede og jalousi: 20-årig skal i fængsel

Det slog klik

Den 20-årige forklarede i retten, at han var meget ophidset over at se ex-kæresten sammen med en anden mand, og at det slog klik for ham. Efter knivstikkeriet forsvandt den 20-årige mod Ishøj Strand, blandt andet for at gemme sig for politiet, og skaffe sig af med kniv og tøj. Han forklarede i retten, at han havde smidt kniven i en kloak, og at han havde brændt tøjet.