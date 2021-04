Se billedserie Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Fede billeder: Kom med bag kulisserne på Badehotellet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fede billeder: Kom med bag kulisserne på Badehotellet

Vestegnen - 01. maj 2021 kl. 00:01 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Denne artikel blev første gang bragt 12. februar 2018. Da vi kan se, at den atter bliver læst, får du også muligheden her. De sidste år er skuespillere og produktionsfolk tjekket ind på et hotel, der er bygget til en helt særlig lejlighed. I to forskellige tv-studier og på et område udenfor er der bygget et hotel med 12 værelser, dagligstue, køkken, veranda og spisesal.

Alle er måske ikke klar over, at det er i Risby i Albertslund Kommune, at størstedelen af tv-serien Badehotellet bliver optaget, og mandag den 12. februar har femte sæson af den populære tv-serie premiere på TV 2.

Selvom det skal forestille, at serien foregår på et badehotel i Nordjylland, er der en klar grund til, at man ikke optager serien »on location«. Det fortæller seriens producer Michael Bille Frandsen.

- Her kan vi kontrollere vores eget univers. Vi laver en serie, der foregår i 30'erne, så hvis det var »on location«, ville det blive meget dyrere, fordi man skal fjerne nutidige skilte, ringeklokker og en masse andet. Desuden bor de fleste skuespillere og tv-folk i København, så det ville også være dyrt at flytte dem, siger Michael Bille Frandsen.

Der har været 65 optagedage på femte sæson fra juni til november sidste år. Når serien ruller hen over tv-skærmen, vil man lægge mærke til at solen altid skinner. Det afhjælper man i Risby-studierne ved hjælp af lamper. Noget af serien er dog optaget på stranden og i klitterne ved Vesterhavet. Og det kan godt være en udfordring, da man ikke kan styre solen.

- Det er klart en udfordring at få solen til at skinne, når vi er der. Men også logistikken i at bringe et helt tv-hold til Nordjylland og få det til at passe i kalenderen, for skuespillerne laver alt muligt andet, fortæller produceren og nævner eksempler.

Der skal bestilles flybilletter til 20-30 tv-folk plus skuespillere, arrangeres busser, køres udstyr af sted, og så skal solen skinne.

Michael Bille Frandsen har været producer på alle fem sæsoner af Badehotellet, og når man spørger ham, hvad serien og produktionen betyder for ham, kommer svaret med det samme.

- Jeg elsker det. Det er sjovt at udvikle det her univers og opleve folks begejstring hver gang, jeg fortæller om det.

Hvorfor det lige blev Risby-studierne, gav god mening.

- De passede perfekt. Der er en bondegårdsstemning og en lille landsby. Og når man hejser flaget, og solen skinner, er det næsten som at være på et badehotel, siger Michael Bille Frandsen.

Kig i billedgalleriet øverst i artiklen og få et spændende indblik i det fiktive Badehotellet.

relaterede artikler

Smugkig på syvende sæson af Badehotellet: Kom bag kulisserne 26. januar 2020 kl. 18:37

Ny sæson af Badehotellet: Se hvor serien bliver optaget 28. januar 2019 kl. 14:46

Fede billeder: Kom med bag kulisserne på Badehotellet 12. februar 2018 kl. 11:29