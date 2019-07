Se billedserie Der er jazz under åben himmel den kommende weekend i Rødovre.

Send til din ven. X Artiklen: Fed jazz for hele familien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fed jazz for hele familien

Vestegnen - 05. juli 2019 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lagt op til sommer, sol og »Jazz under åben himmel« for hele familien, når Rødovre præsenterer sin del af programmet under Copenhagen Jazz Festival.

Programmet er spækket med gode jazzorkestre - lige fra børnejazz til mere traditionel- og mainstreamjazz og krydret med latinamerikanske rytmer, der nok skal få publikum til at danse - store som små.

Der er sørget for en hoppeborg til børnene, mad og drikke på pladsen med lækre grillpølser, gode fadøl eller saft fra Bornholms Mosteri, Hansen Is og meget mere. Publikum kan godt glæde sig til en hyggelig og swingende omgang sommerjazz!

Mainstream-jazz

Dette års jazzfestival er åbnet fredag den 5. juli kl. 12.

Lidt senere fredag kommer Jesper Thilo på scenen. Med sit swing- og bebop inspirerede saxofonspil, står Thilo atter på scenen med stor indlevelse, og leverer ørehængende og høj klasse mainstreamjazz - kun som han kan det.

Til at give mainstream-jazzen et ungdommeligt og friskt pust er Six City Stompers inviteret med om bord. Det er lørdag 6. juli kl. 14. Bandet består af unge, talentfulde og anerkendte musikere, som spiller med højt musikalsk niveau. Six City Stompers vil uden tvivl give en ellers fordomsramt jazzgenre ny energi.

Hvis man derimod er til det kendte, skal man komme lørdag kl. 16 og opleve Lousiana Jazzband Feat. Daimi. Denne »cocktail« står for alt, hvad der er godt indenfor den traditionelle genre - glad og swingende, dansevenlig jazz.

Sidst, men ikke mindst slutter dette års »Jazz under åben himmel« af søndag kl. 16 med Bajazzerne. Det bliver uden tvivl en swingende musikoplevelse, hvor lytte-jazz kombineres med danse-jazz og hvor publikum kan forvente et skønt krydret repertoire med masser af musikalsk genkendelse.

Jazz for børn

Brumbasserne og The Kutimangoes leverer jazz til de danseglade børn.

Brumbasserne, der er på scenen lørdag den 6. juli kl. 10, er kendt for deres fantasifulde univers med fortælleren Signe, der med sin magiske bog får de tre brumbasser; Morgenbasse, Tykkebasse og Fitnessbasse, til at flyve frem. Koncerten med Brumbasserne byder på masser af sjove fællessange, sej rap, og udfordrende musikalske lege for krop og stemmen. Alt sammen akkompagneret med musikalske fortællinger.

Når The Kutimangoes søndag kl. 11 stiller sig op på scenen, er det for at levere musik til både kroppen, øret og hjertet. Der er tale om et ægte internationalt jazzband, der har fans helt fra Danmark til Korea. Til en koncert med The Kutimangoes vil publikum kunne opleve, hvordan bandet forener det bedste fra den afrikanske og europæiske musikarv - inspireret af sjælen i Fela Kutis' legendariske afrobeat og Charles Mingus' spændende blæser-arrangementer.

Latinrytmer og djangojazz

Steen Rasmussen Qinteto har for længst etableret sig som et af Danmarks bedste musikalske bud på brasiliansk inspireret jazz - leveret med et stærkt personligt udtryk. Så, når Steen Rasmussen Quinteto ft. Josefine Cronholm giver koncert fredag den 5. juli kl. 16, kan man forvente ægte brasiliansk swing krydret med nordisk melankoli, og lade sig forføre af de latinamerikanske rytmer, der er med til at man imaginært kan forestille sig og drømme sig til Brasiliens varme solstrøg.

Hvis man er til en blanding af latinamerikanske rytmer og mainstream jazz skal man komme og opleve Katja og Katjazzerne søndag kl. 13, der spiller en iørefaldende blanding af de mest populære og velkendte jazz standarder, evergreens og latinamerikanske rytmer.

Yderligere kan man glæde sig til livsglad og dynamisk musik, når Rêve Bohéme indtager scenen lørdag kl. 12. Inspirationen kommer fra den franske guitarist Django Reinhardt og hans Gypsy Jazz - deraf genren django-jazz. Når Rêve Bohéme giver live-koncert spiller de musik med en moderne, udadvendt og dynamisk stil, der gør dem til nogle af Nordens fineste eksponenter inden for denne europæiske jazz-genre.