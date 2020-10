Fed guitarrock med Sanne

De to guitar-ekvilibrister Søren Andersen og Mika Vandborg genoplivede sidste år Electric Guitars efter en kort pause. Da de samme år spillede sammen med Sanne Salomonsen til støttearrangementet "Rock For Hjemløse", stod det klart, at de alle tre ønskede at tage samarbejdet et skridt videre.