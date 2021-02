Fastelavnsfest på hospitalsstuen

På børneafdelingerne på landets hospitaler er der også tradition for fastelavnsfejring. Her plejer det at foregå sammen med Legeheltene, der til daglig spreder aktiv leg og bevægelse blandt de indlagte børn, men som i øjeblikket ikke kan være på udvalgte hospitaler rundt omkring i landet grundet corona. Hos Legeheltene har man dog tænkt i nye baner, så festlighederne for de indlagte børn ikke er helt aflyst.