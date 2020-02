Fastelavn på Greve Museum

På Greve Museum holder de i vinterferien gammeldags fastelavn i flere dage - ligesom man gjorde før i tiden. Fastelavn var oprindeligt den fest, der blev holdt, inden fasteperioden på 40 dage op til påske begyndte. Derfor var fastelavn også en fest, hvor folk spiste og drak den bedste mad. Der blev spist masser af kød, æg og hvidt brød. De fleste har nok droppet fasteperioden, men legene og fastelavnsbollerne holder man fast i. Man piner dog ikke længere en sort kat til døde, når man slår katten af tønden, og man kan heller ikke vinde et års skattefrihed. Men mange af vores nutidige måder at fejre fastelavn på har rod i de gamle traditioner.

I vinterferien kan man høre mere om de gamle fastelavnstraditioner, når der tirsdag 18. februar til fredag 21. februar er rundvisninger i stuerne på Grevegård. Efter rundvisningen er der åbent i værkstedet, hvor man kan lave masker og gammeldags fastelavnsris. Fastelavnsrisene blev pyntet med frugtbarhedssymboler som blomster og frugter, halve æggeskaller og storke med svøbelsesbørn i næbbet. Har man husket det varme tøj, så er der mulighed for at prøve udendørs fastelavnslege som ringridning og at slå potter itu.