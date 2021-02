Farlige glatte veje: Lastbil kørte gennem autoværn på motorvej

Der bliver advaret om glatte veje efter snevejret mandag aften, og flere steder vil bilisterne opleve blå blink i forbindelse med uheld og oprydning efter uheld.

Det gælder blandt andet på Køge Bugt Motorvejen mod vest ved afkørsel 25 Vallensbæk.

Her er der spærret i første og anden vognbane i forbindelse med oprydning efter et trafikuheld mandag aften. Der er politi og redning på stedet, og Vestegnens Politi opfordrer bilisterne til at køre meget forsigtigt.

Det var en spansk lastbil, lastet med fisk, der kørte galt mandag aften. Lastbilen kørte gennem autoværnet og havnede på en mindre skrænt ved motorvejen.

Der skete skader på lastbilen, men ingen personer kom noget til.

Vestegnens Politi forventer, at oprydningsarbejdet er færdigt klokken 9.