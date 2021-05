En 23-årig mand er varetægtsfængslet, mistænkt for at have truet en politibetjent med en attrappistol under en politiforretning i Glostrup.

Farlig situation: Rettede pistol mod politibetjent

Vestegnen - 22. maj 2021 kl. 06:44 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Det kunne potentielt være endt med en alvorlig hændelse, da en 23-årig mand rettede en vellignende attrappistol mod en politibetjent i forbindelse med en anholdelsesaktion i Glostrup. Nu er manden blevet varetægtsfængslet i to uger, sigtet for trusler.

To politibetjente fra Vestegnens Politi var i civil, da de tirsdag morgen ankom til en adresse i Glostrup for at få fat på den 23-årige mand, der var eftersøgt i sager om trusler og røveriforsøg på Vestegnen.

Den ene politibetjent holdt vagt bag huset, mens den anden ringede på hoveddøren. Da politibetjenten kom ind i entréen, trak den 23-årige en attrappistol, der var så vellignende, at det fik politibetjenten til at trække sin tjenestepistol. Politibetjenten havde dog så tilpas meget is i maven, at våbnet ikke blev affyret. Situationen endte i stedet med, at den 23-årige lagde sig ned.

Tirsdag fremstillede anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi den 23-årige i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, og dommeren bestemte, at han skal være varetægtsfængslet i foreløbig 14 dage.

Den 23-årige forklarede i retten, at han ikke var klar over, at det var en politibetjent han stod over for, og at han smed sig på gulvet, så snart han fandt ud af det. Han nægtede sig derfor skyldig i sigtelsen, og han tog forbehold med hensyn til eventuelt at kære varetægtsfængslingen til landsretten.

Retten i Glostrup fandt imidlertid, at der var begrundet mistanke om, at sigtede havde overtrådt straffelovens § 119, der handler om trusler og vold mod personer i offentlig tjeneste.