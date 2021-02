Artiklen: Far dømt for overgreb på søn

En 43-årig mand er fredag eftermiddag blevet dømt for omfattende overgreb mod mandens egen søn.

Den 43-årige var tiltalt for, i en fire-årig periode, at have begået et stort antal seksuelle overgreb på drengen på flere adresser, blandt andet i Albertslund.

Retten i Glostrup valgte at kende manden skyldig i den overvejende del af anklageskriftet og idømme ham fem års fængsel.

- Jeg er rigtig glad for, at sagen nu er tilendebragt i byretten, og at nævningetinget har fulgt anklagemyndighedens påstand om en langvarig fængselsstraf, siger senioranklager Rasmus Kim Petersen fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.