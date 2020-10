Fantastiske Ida Nielsen

Ida Nielsen kom med i Prince' band The New Power Generation i 2010 og i 2013 blev hun også en del af power-kvartetten Prince & 3rdeyegirl. Som medlem af disse bands har hun turneret i hele verden, indspillet albums og optrådt i en lang række tv-shows.

Hun har siden spillet seks koncertturnéer her i landet, samt turnéret i det meste af verden. Både Kina, resten af Asien, Europa, USA og blandt andet Zanzibar har haft besøg. Og hun har udgivet to cd'er. Turnitup fra 2017 og Time 2 stop worrying fra 2019.

Hun har støt og roligt opbygget et stort publikum, som elsker denne charmerende, sprudlende kvinde, der spiller den ondeste funk-bas. Det er ikke for meget sagt, at hun her tilhører den absolutte verdenselite. Læg hertil et band, som mestrer funkmusikken på allerhøjeste niveau.