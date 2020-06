Fanafdelingen har doneret 100.000 kroner til Brøndbyernes IF.

Fans støtter: Ægte fællesskab i gult og blåt

Vestegnen - 01. juni 2020 kl. 13:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under Corona-pandemien og lukningen af størstedelen af samfundet, har der i fodboldøjemed været stor opmærksomhed på Superliga-truppen og -staben, når fokus har været rettet mod Vestegnen.

Men også i amatørafdelingen - Brøndbyernes IF - har man mærket det store indhug, som en lukning har gjort i indtægterne. Uden salg i boderne på kampdage er der nemlig ingen provision til foreningen for de frivillige, som arbejder i boderne. Nu er der dog landet en stor pose penge til netop amatørafdelingen, og afsenderen er en kæmpe samling Brøndby-fans fra hele landet.

- Vi er fra Fanafdelingen lige blevet fortalt, at der ligger over 100.000 kroner hos dem, som bliver sendt til os. Det de 10 procent af salget af de såkaldte fællesskabs-billetter, som Brøndby-fansene har købt gennem 'Køb Gult'-kampagnen.

- Det er rigtig mange penge for amatørafdelingen, og vi er dybt taknemmelige for den opbakning, som vi også nyder fra de fantastiske Brøndby-fans og fra Fanafdelingen, fortæller Michael B. Espersen, der er forretningsfører i Brøndbyernes IF og som den eneste ikke har været hjemsendt under nedlukningen.

I amatørafdelingen har man ikke kun ansvaret for breddefodbolden. Også kvinde-elite, kvinde-talent og u-talent på drengesiden hører til i Brøndbyernes IF. Her har næsten alle ansatte, inklusive spillerne i kvindeliga-truppen, været hjemsendt under ordningen om hjælpepakken fra regeringen.

- Nu er cheftræner Per Nielsen og kvindeliga-spillerne kaldt tilbage på arbejde, og vi skal til at indhente noget af alt det, vi er kommet bagud med. Vi kommer til at mærke en nedgang i salget i boderne på Brøndby Stadion, hvor vores mange frivillige hjælper til under herrernes kampe samt Brøndby Cup, som vi jo desværre måtte aflyse på grund af pandemien.

- Derfor vil jeg gerne endnu engang understrege, at opbakningen fra fansene og Fanafdelingen virkelig er værdsat, lyder det fra forretningsføreren.

Hvis der løbende bliver ved med at blive solgt fællesskabs-billetter, vil beløbet til amatørafdelingen vokse. Læs mere på www.brondby.com