Familietragedie: Søn dømt for drabsforsøg mod sin far

Vestegnen - 23. december 2020 kl. 18:02 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

En 25-årig psykisk handicappet mand er blevet dømt for at have stukket sin far med kniv i en lejlighed i Brøndby Strand. Han nægter sig skyldig i drabsforsøg og har anket dommen.

En februar-nat i år blev Vestegnens Politi kaldt ud til en lejlighed i Brøndby Strand.

Meldingen lød på husspektakler, men undervejs til stedet fik politiet oplyst, at der var tale om knivstikkeri.

I lejligheden traf politiet en mand, som havde flere læsioner i ansigtet og på brystet efter angreb med en kniv, hans ægtefælle, som havde læsioner fra kniv på håndleddet og armen, og en 21-årig søn, som havde læsioner fra kniv på fingrene. De oplyste, at deres 25-årige søn ikke var til stede, men at han var fulgt efter sin 21-årige søster, da hun var løbet fra lejligheden.

Den 25-årige blev anholdt af Vestegnens Politi, og han har siden februar siddet varetægtsfængslet i surrogat på en sikret institution.

Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi rejste efterfølgende tiltale mod den 25-årige for drabsforsøg mod sin far, ligesom han blev tiltalt for en række andre forhold, blandt andet alvorlige trusler i slutningen af marts 2019 mod tilfældige personer i området ved Brøndbyøster Station.

Retten: Det var drabsforsøg Den 25-årige erkendte at have stukket sin far med en kniv, men nægtede sig skyldig i drabsforsøg. Han nægtede sig også skyldig i de øvrige forhold.

Forleden blev sagen afgjort af et nævningeting ved Retten i Glostrup. Retten fandt det bevist, at den 25-årige var skyldig i drabsforsøg.

Retten fandt, at den 25-årige havde til hensigt at dræbe sin far, og at dette kun blev forhindret ved, at familien satte sig til modværge. Retten lagde ved bevisvurderingen navnlig vægt på karakteren af angrebet, som den fremgik af familiens sammenhængende og troværdige forklaringer.

Den 25-årige blev også fundet skyldig i blandt andet trusler, vold og vidnetrusler.

De juridiske dommere og nævningerne var enige i, at der var tale om drabsforsøg.

Et flertal i Retslægerådet havde anbefalet, at den 25-årige mand blev dømt til anbringelse i en sikret afdeling for personer med vidtgående psykiske handicap. Den anbefaling valgte retten at følge.

Den 25-årige er tyrkisk statsborger og født og opvokset i Danmark. Retten fandt efter en samlet vurdering, blandt andet under hensyn til den meget alvorlige kriminalitet, at det ikke med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise ham. Han blev derfor udvist med indrejseforbud for bestandig.

Den 25-årige valgte at anke dommen, og det bliver dermed Østre Landsret, der skal sætte det endelige punktum i sagen.

Retten i Glostrup bestemte, at den 25-årige fortsat skal være varetægtsfængslet i surrogat under ankesagen.