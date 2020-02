Send til din ven. X Artiklen: Familier i Rødovre skal på skolebænken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Familier i Rødovre skal på skolebænken

Vestegnen - 27. februar 2020 kl. 18:27

Af Kristina Herlev Wulff Hvad gør man, hvis ens datter er begyndt at skippe skolen, og man ikke kan tale ordentligt sammen?

Det er store spørgsmål, som kræver konkrete svar, hvis man skal ændre på noget,

Svar som Rødovre Kommunes såkaldte "brobygger" vil hjælpe med at finde.

- Nu kan jeg kun tale ud fra min egen position i forhold til, at jeg er brobygger. Men jeg kan bare se, at de familier, jeg har, der er kommunikationen svær. Eller relationerne kan være svære for rigtig mange af dem, der kommer til mig, fortæller Mette Mølgaard Sørensen. I rollen som kommunens brobygger skal hun forsøge at forebygge, at udsatte børn og unge havner i noget skidt.

Og som en del af den mission er hun lige nu ved at rekruttere familier, der trænger til at blive bedre til at kommunikere med hinanden.

De skal være med i et projekt, der har fået titlen "stærke familiefællesskaber".

Ideen med projektet er, at forældre og børn i samme familie skal på skolebænken.

- Med udgangspunkt i alle mulige teorier har vi prøvet at lave nogle ret konkrete værktøjer til at forstå, hvor vores følelser kommer fra, hvordan vores følelser påvirker os, og hvordan det påvirker vores relation, forklarer Mahtab Beigi. Hun er medindehaver af konsulentvirksomheden "Lead by WE", som skal hjælpe med projektet.

- Målet er for det første at få relationerne til at fungere i de her familier, som så kan understøtte noget hensigtsmæssig adfærd hos de unge, hvis de er ude i småkriminalitet eller konflikter eller skolefravær. Så de bliver bedre i stand til at træffe mere hensigtsmæssige valg i forhold til skole, uddannelse og arbejde, forklarer Mahtab Beigi.

Undervisningen foregår over tre måneder. Først kommer forældrene på skolebænken alene, derefter kommer børnene på bænken, og til sidst skal de sammen lave workshops. Alt sammen med det formål at forbedre deres forhold til hinanden.

- Det her kan være noget, der er en tidligt forebyggende indsats. Så der netop ikke kommer så mange konflikter i familierne, som gør, at ungerne tager en ikke så hensigtsmæssig vej. Så det er med det for øje. Det er det, det skal være. Det er derfor, vi skal have det, understreger Rødovre Kommunes brobygger Mette Mølgaard Sørensen.

Det første forløb starter i midten af marts.