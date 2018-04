Se billedserie Forstadsmuseet i Hvidovre er med i en udstilling, der viser familiebiler i 50 år.

Familien Danmarks biler gennem 50 år

Vestegnen - 22. april 2018 kl. 15:23 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnefamilier og bilentusiaster kan få en oplevelse ud over det sædvanlige, når dørene åbner til udstillingen »Familien Danmark på hjul - Årets Bil 1969-2019«.

To museer fra hver sin ende af landet - Viborg Museum og Forstadsmuseet i Hvidovre - står bag udstillingen, der fører gæsterne igennem 50 års danmarkshistorie fortalt via mere end 50 udstillede biler.

Hver af bilerne har været vindere af konkurrencen Årets Bil i Danmark i perioden 1969-2019. Det er første gang nogensinde, at hverdagsbiler danner rammen om en museumsudstilling i Danmark. Det får ikke de to museumschefer, der står bag udstillingen, til at ryste på hænderne, for bilen er et fantastisk billede på samfundets udvikling:

»Nye behov i familien, strukturændringer i samfundet og ny teknologi påvirker måden, vi lever på. Familiebilens udvikling igennem 50 år afspejler dermed samfundets udvikling. Netop derfor er bilerne perfekte som udstillingsobjekter til at formidle historien ud fra,« siger Brian Wiborg, museumschef på Viborg Museum, der er initiativtager til udstillingssamarbejdet.

Ifølge de to museumschefer - Brian Wiborg fra Viborg Museum og Anja Olsen fra Forstadsmuseet i Hvidovre - bliver udstillingen enestående i Danmark, og den er frugten af et usædvanligt samarbejde mellem to meget forskellige museer:

»Den fælles mission med udstillingen har været at udfordre grænserne for, hvordan museer på en ny og mere interessant måde kan formidle vores fælles historie, så både ældre mennesker, børn og teknologiinteresserede gæster kan relatere sig til fortællingerne og få en usædvanlig oplevelse,« forklarer museumschef Brian Wiborg.

Udstillingen er en meget stor og ressourcekrævende opgave, som det derfor er fordelagtigt at være to museer om at udvikle:

»Det giver inspiration og læring at arbejde sammen med kolleger fra andre museer. Vi supplerer hinanden godt og kan løse flere opgaver, end vi ville kunne alene. Samarbejdet mellem vores to museer giver højere kvalitet i udstillingen. Ikke mindst giver det flere gæster adgang til en usædvanlig, underholdende og interessant udstilling. Sammen kan vi mere og nå flere,« udtaler Anja Olsen, museumschef på Forstadsmuseet i Hvidovre.

Udstillingen starter i Viborg fredag den 5. oktober og flytter til Hvidovre 25. januar 2019. Her vil den kunne opleves i Filmbyen i Avedøre frem til 22. april 2019.

Den mobile udstilling gør det muligt for endnu flere danskere at opleve danmarkshistorien set fra bilsædet af en familiebil.

»Det er en stor fordel, at udstillingen om Årets Bil kan opleves både i Jylland og i hovedstaden. Når vi tager fat i et stykke historie, der ikke er lokalt betinget, men har landsdækkende interesse, gør vi det på denne måde lettere for gæsterne at opleve udstillingen,« pointerer de to museumschefer samstemmende.