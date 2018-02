Familiebad i 40 år

Ishøj Svømmehal er også blevet opgraderet med en stor rutsjebane, et morskabsbassin med massagedyser, en forhindringsbane og et soppebassin til svømmehallens yngste gæster. Ventilationssystemet er forbedret, musikanlægget udskiftet, og der er slået hul i væggen til Ishøj Byhave, hvor badegæsterne siden genåbningen har kunnet nyde synet af haven gennem et stort vinduesparti. En ny spa byder på bobler og velvære til de voksne.

Udover de mange nye tilbud til moderne badegæster, er Ishøj Svømmehal fortsat en af de få svømmehaller i hovedstadsområdet, der kan bryste sig af et 50-meter-bassin. Det tiltrækker elite-svømmere. 50-meter-bassinet har været fast inventar siden indvielsen af hallen, der ligger klods op af Ishøj By Center og dermed har været en del af byens centrum siden 1978.

Det første spadestik til svømmehallen blev taget den 26. oktober 1976, og byggearbejdet stod på i 13 måneder. Rejsegildet blev holdt den 5. maj 1977, og de første vandhunde kunne tage svømmehallen i brug den 26. februar 1978. Det var der mange, der gjorde. Især børn. For adgangen var gratis for de mindste det første år. Hele 99.300 børn benyttede svømmehallen i 1978.

Statistikken fortæller også, at der er rigtig mange morgenbadere i Ishøj Kommune. I 1977 var der 1.438. I 2017 var antallet oppe på 8.175. Flest morgenbadere var der i 2009, hvor 19.090 valgte at tage en morgendukkert.

Pensionisterne er også glade for at færdes i det våde element. Da hallen åbnede, var der blot otte besøgende pensionister. I 2017 var besøgstallet for pensionister 31.549. Ishøj Svømmehal blev bygget ud fra ønsket om at få et familiebad, og sådan fungerer svømmehallen stadig her 40 år efter.