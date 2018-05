Falch starter sommerturné i Portalen

Med blikket rettet mod sommeren 2018 og en omfattende Danmarks-turné skruer Michael Falch nu op for energien omgivet af »Dét Band«, der regnes for ét af landets absolut stærkeste rockbands. Og det hele starter i Portalen i Greve, som 17. maj kl. 20 lægger scene til turneens allerførste koncert.

Michael Falch, der engang var frontmand i Malurt, Bodil-belønnet skuespiller fra Dan Turéll-filmene og retsmediciner i »Rejseholdet«, er blevet 61 år gammel. Men ingen, der har oplevet ham på det seneste, er i tvivl om, at han netop i disse år når nye højder i sin live-optræden. Det er et gnistrende og vitalt rockshow, man oplever - med alle de klassiske Falch-sange som »Mød mig i mørket«, »I et land uden høje bjerge«, »Superlove«, »Ud af mørket« og »Den eneste i verden«, der via Toppen af Poppen nu er blevet et hit én gang til.