I disse tider er det en god idé at tjekke rejseplanen ud, inden man tager af sted.

Færre passagerer giver færre busser

Konkret betyder det, at busserne i Storkøbenhavn på hverdage vil køre efter lørdagskøreplanerne. I weekenden kører busserne efter de normale weekendplaner.

Movia har som led i planlægningen haft særligt fokus på de buslinjer, der sikrer forbindelse til hospitalerne, hvor Movia har prioriteret et fortsat højt serviceniveau. Dermed kan det kritiske personale i fx sundhedssektoren fortsat komme på arbejde.

Man skal dog være opmærksom på, at buslinje 30E er aflyst.

Movia forventer ikke, at de færre afgange vil give pladsproblemer i busserne. Movia minder i den forbindelse kunderne om, at man fortsat skal vise hensyn, holde afstand, rejse uden for myldretid, hvis muligt, ikke rejse, hvis man er syg eller formodet smittet, bruge midterdøren, betale med rejsekort, app eller sms-billet og holde sig bagved den sorte hygiejnelinje efter første sæderække i bussen af hensyn til chaufføren.