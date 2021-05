Færre indbrud - med undtagelse af et enkelt sted

Hvis man får pakker leveret til sin bolig, når man ikke er hjemme, er det en god ide at få posten til at stille dem et ikke synligt sted, så indbrudstyve bliver fristet. Foto: Mads Armgård

Vestegnen - 17. maj 2021 kl. 06:57 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Antallet af indbrud er historisk lavt i hele landet og på Vestegnen. Der er dog enkelte udsving og de kan måske forklares med særligt aktive tyve i bestemte områder.

Danmark er på et historisk lavt indbrudsniveau, hvilket er blevet hjulpet ekstra på vej af corona-nedlukningerne, hvor vi i 2020 og begyndelsen af 2021 har opholdt os mere hjemme. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første tre måneder er registreret 3.294 indbrud, og det er 40 procent lavere end sidste år, hvor der blev anmeldt 5.496 indbrud.

Ikke entydig forklaring Vestegnskommunerne følger disse gode takter, dog er der en enkelt kommune, Rødovre, hvor der har været en stigning i antallet af indbrud.

Hvorfor det forholder sig sådan, er ikke helt til at gennemskue.

. Vi kan ikke give en entydig forklaring på, hvorfor antallet af indbrud i første kvartal er steget i Rødovre. Både der og i de øvrige kommuner, kan vi se, at tallet bevæger sig op og ned, uden at vi kan sætte en egentlig finger på tendensen. Dog har vi i slutningen af marts anholdt fire mænd i Rødovre, som vi mistænker for et stort antal indbrud. Lige nu tyder efterforskningen på, at de kan stå bag en del af de indbrud, man kan se i statistikken, siger vicepolitiinspektør Søren Rye fra Vestegnens Politi.

- Antallet af indbrud er historisk lavt. I Rødovre var der cirka dobbelt så mange indbrud, hvis man går tilbage til 2015. Det er vores oplevelser, at både borgere og politi yder en markant indsats for at få bragt tallet yderligere ned. Lige nu har nedlukning i forbindelse med corona dog også en markant rolle at spille. Når folk arbejder hjemmefra, så vil det alt andet lige gøre det svære for indbrudstyvene, tilføjer vicepolitiinspektør Søren Rye. Artiklen fortsætter under boksen

Antal indbrud i første kvartal i 2017 og 2021 Albertslund 2017: 29, 2021:15

Brøndby 2017: 110, 2021: 18

Glostrup 2017: 49, 2021: 16

Hvidovre 2017: 133, 2021: 67

Høje-Taastrup 2017: 61, 2021: 23

Ishøj 2017: 34, 2021: 11

Rødovre 2017: 70, 2021: 77

Vallensbæk 2017: 18, 2021: 16

Kilde: Bo Trygt

Mærkbar interesse Nu hvor genåbningen er godt i gang, skal niveauet gerne kunne holdes.

I Bo trygt, som er en indsats skabt af Trygfonden og den filantropiske forening Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd, har man de seneste år oplevet en stor vilje fra danskernes side til at komme de alt for høje indbrudstal i Danmark til livs. Der har blandt andet været stor søgning til Bo trygts arrangementer om indbrudsforebyggelse og mærkbar interesse fra kommuner og grundejerforeninger.

- Corona-tiden har vist, at vi kan stå sammen og hjælpe hinanden. Men selvom mange af os nu vender tilbage til kontoret, begynder til fritidsaktiviteter og tager hjemmefra i aftentimerne, tror vi på, at vi med en fælles indsats og ved at kigge grundigt på vores vaner og sikringen af vores bolig fortsat kan holde indbrudstyvene fra døren. Alle grundejerforeninger og nabolag har mulighed for at få besøg af en Bo trygt-indbrudsekspert, som kan give gode råd om, hvordan man bedst sikrer sin bolig mod indbrud og hjælper hinanden i kvarteret. Besøget er gratis og kan bestilles på botrygt.dk, og jeg håber, at rigtig mange vil benytte sig af det, så vi kan holde fast i de lave indbrudstal fremover, siger Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo trygt.

Vis, at du er hjemme Bo trygt har nogle gode råd til, hvordan man kan holde antallet af indbrud nede.

Under corona-nedlukningerne har hjemsendte skoleelever og hjemmearbejdende voksne skabt mere liv i boligkvartererne i dagtimerne, end der plejer at være. Det er vigtigt at holde fast i, for når vi skaber liv og uforudsigelighed, kan indbrudstyven ikke vide sig sikker på, om et hus er tomt, eller om naboen følger med på den anden side af hækken. Indbrudstyve foretrækker kvarterer, der virker øde, og hvor folk ikke kommer hinanden ved eller hilser på hinanden.

- Formentlig kommer flere danskere fremover til at arbejde delvist hjemmefra. Hvis man bruger et lille afbræk i arbejdsdagen til lige at gå en rundtur i kvarteret, tømme postkassen eller gå ud i haven, mens man klarer en telefonsamtale, så er det med til at forebygge indbrud. Kan man ovenikøbet arbejde hjemme forskellige dage om ugen, giver det heller ikke indbrudstyvene mulighed for at finde et system i hverdagen, siger Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden står bag. Hun fortsætter:

- Lav aftaler med de naboer, der er hjemme. Det kan man gøre hen over hækken. Og ser du noget mistænkeligt, kan du bruge Nabohjælps app til at få den viden ud til hele nabolaget. Så bliver alle naboerne mere opmærksomme, og på den måde kan vi hjælpe hinanden med at holde tyvene væk. Det har vi alle en interesse i, for er der først begået et indbrud i et kvarter, så øges risikoen markant for nye indbrud inden for kort tid, siger Sarah Risbøl Jacobsen.

Gør det svært Bo trygt opfordrer til at forebygge indbrud ved at gøre det så svært som muligt at bryde ind. Brug fx gode, solide låse, og forstærk vinduer og døre med sikringsbeslag. Desuden er det en god ide at beskære buske og hække ud til vejen, så det ikke er så nemt at skjule sig.

- Mens vi har været hjemme og har gået rundt i haven på daglig basis, har det måske været naturligt at lade en skovl eller andre haveredskaber stå udenfor. Det er ikke en god ide, når vi begynder at være mindre hjemme, for vi ved, at tyven ofte er på udkig efter redskaber til at begå deres indbrud med. Så gem værktøj og redskaber godt af vejen, siger Britt Wendelboe.

En anden vane, som mange har tillagt sig under nedlukningen, er at handle på nettet. Nethandlen er eksploderet det seneste år, og mange har vænnet sig til hjemmelevering.

- Det er bekvemt at få leveret varerne lige til døren, og selvom fragtfirmaerne gerne sætter varerne på trappestenen, når du ikke er hjemme, bør du tænke dig om en ekstra gang, inden du benytter dig af det. Varerne kan sende et signal om, at huset står tomt. Få i stedet leveret dine pakker et andet sted eller få naboen til at tage imod, hvis du ikke er hjemme, lyder rådet fra Britt Wendelboe.

Ring altid 112, hvis du ser en person, der er ved at bryde ind i en bolig. Hvis du observerer noget mistænkeligt i kvarteret, kan du kontakte politiet på 114.