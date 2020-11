Det er en god ide at kigge på sine vinduer, døre og låse,hvis man vil undgå indbrud. Også højden på hækken er vigtig.

Send til din ven. X Artiklen: Færre indbrud - dog ikke alle steder på Vestegnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Færre indbrud - dog ikke alle steder på Vestegnen

Vestegnen - 01. november 2020 kl. 06:55 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Hvidovre, Høje-Taastrup og Rødovre har haft flere indbrud end sidste år, mens andre vestegnskommuner har et faldende eller stagnerende antal.

Antallet af indbrud fortsætter med at falde, viser helt nye tal fra Danmarks Statistik. Her kan man se, at der i årets 3. kvartal blev anmeldt 4.492 indbrud i private hjem og det er et fald på 20,2 procent i forhold til samme kvartal sidste år. Ser man på hele 2020 til og med tredje kvartal, er der sket en samlet nedgang på 4.302 indbrud svarende til 25 procent sammenlignet med samme periode sidste år, hvor der blev anmeldt 17.116 indbrud i private hjem. I år er der indtil videre anmeldt 12.814 indbrud.

Stigning i nogle kommuner På Vestegnen er der en del af kommunerne, der mærker den gode udvikling med færre indbrud. Det gælder Albertslund og Glostrup.

I Brøndby og Vallensbæk er der ikke de store udsving i forhold til de seneste år. Til gengæld har der været en stigning i indbruddene i kommunerne Hvidovre, Høje-Taastrup og Rødovre.

Hos Vestegnens Politi har man ikke nogen entydig forklaring på, hvorfor der er så store forskelle på antallet af indbrud kommunerne imellem.

- Måske kan den stigning vi ser nogle steder skyldes, at niveauet var lavt i foråret, hvor de fleste var hjemme på grund af corona, men vi har ikke nogen præcis forklaring. Indbrudstyve skelner ikke mellem kommunegrænser eller politikredse, siger Morten Stallknecht, som er leder af efterforskningsgruppen for indbrud hos Vestegnens Politi.

Antal indbrud på Vestegnen Tallene er fra 3. kvartal i det pågældende år. Der er tale om tallene fra 2018 / 2019 / 2020

Albertslund: 26 / 15 / 18

Brøndby: 35 / 23 / 33

Glostrup: 30 / 15 / 23

Hvidovre: 141 / 56 / 107

Høje-Taastrup: 47 / 39 / 100

Ishøj: 15 / 4 / 8

Rødovre: 43 / 53 / 87

Vallensbæk: 44 / 16 / 23 Tallene er fra 3. kvartal i det pågældende år. Der er tale om tallene fra 2018 / 2019 / 2020

Gruppen har eksisteret i et år, men blev fornylig tildelt flere ressourcer, fortæller Morten Stallknecht.

- Vi har et godt samarbejde med borgerne og taler med dem om, hvordan man kan sikre sig. Det er for eksempel vigtigt med nabohjælp og at man reagerer, hvis man ser noget mistænkeligt. Så skal man ringe 114 og 112, hvis det haster, siger Morten Stallknecht.

Flere end i nabolande Selvom antallet af indbrud generelt er faldet, er niveauet i Danmark væsentligt højere end i vores nabolande.

- Det kan hænge sammen med, at mange danske boliger ikke er godt nok sikrede mod indbrud. Desværre tror rigtig mange, at deres hjem er sikret tilstrækkeligt, men virkeligheden viser, at de kan gøre langt mere for at sikre døre, låse og vinduer, lyder det fra Laura Bjerre Munch, projektchef i Realdania og en del af partnerskabet Bo trygt, som også består af TrygFonden, Videnscentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Mange har kun én lås Det er en ny undersøgelse foretaget af Det Kriminalpræventive Råd der viser, at mange danske hjem er dårligt sikrede mod indbrud. Eksempelvis har kun 12 procent mere end én lås på hoveddøren, men kun 25 procent ønsker at sikre deres boliger bedre.

Undersøgelsen viser, at mange ikke tror, at det kan betale sig at sikre sin bolig. Tyven kommer ind alligevel, er den udbredte antagelse.

Men sådan forholder det sig ikke, forklarer Britt Wendelboe, som er programchef for Bo trygt:

- Det er rigtigt, at når først man har haft ét indbrud, så stiger risikoen for at få indbrud igen. Men derfor nytter det stadig at sikre sin bolig - både mod det første indbrud, og hvis det allerede skulle være sket en eller flere gange. Når vi i det seneste halve år har været mere hjemme og til stede i haver og kvarterer, har det i sig selv været en form for nabohjælp og dermed en forebyggelse af indbrud. Sammen med Nabohjælp er indbrudssikring af egen bolig det mest effektive middel mod indbrud. Det er dokumenteret i flere undersøgelser, siger programchefen, der sammen med de øvrige parter i Bo trygt-samarbejdet håber, at rigtig mange danskere vil gøre op med fordommen om, at indbrudssikring ikke nytter, og nu bruger 'hjemmetiden' til at få gennemgået og sikret deres boliger bedre.

Sensorer og lav hæk - Netop nu er mange boligejere optaget af at gøre deres hjem klar til den mørkere og koldere periode, vi går ind i. I den sammenhæng er det oplagt også at få kigget på sine vinduer, døre og låse, og hvordan man ellers kan sikre sin bolig bedre. Eksempelvis er sensorstyret lys og en lavere hæk nogle af de greb, der kan hjælpe til at holde tyven på afstand. Det behøver ikke være hverken dyrt eller besværligt at indbrudssikre sit hus, og vi ved, det virker, siger Laura Bjerre Munch fra Realdania.

På botrygt.dk kan man finde gode råd til at sikre sit hjem mod indbrud.