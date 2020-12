Generalsekretær i Dansk Folkehjælp, Klaus Nørlem.

Færre børnefamilier på Vestegnen har søgt om julehjælp

Vestegnen - 13. december 2020 kl. 15:21 Kontakt redaktionen

Den 30. november lukkede ansøgningsportalen for Dansk Folkehjælps årlige julehjælpskampagne og rekordmange børnefamilier har søgt julehjælp på landsplan i år.

På Vestegnen er der dog ikke tale om en stigning i antallet af ansøgninger. I Glostrup, Hvidovre, Brøndby og Ishøj har færre ansøgt om julehjælp end sidste år. I Høje-Taastrup er der dog flere ansøgere, mens antallet i Albertslund er uændret. Rødovre og Vallensbæk indgår ikke i statistikken fra Dansk Folkehjælp.

Hos Dansk Folkehjælp er man af den opfattelse, at fordi forskellen på tallene fra 2020 og 2019 er så små, kan der være tale om de rene tilfældigheder i de kommuner, hvor tallene er gået en lille smule tilbage. Klaus Nørlem. generalsekretær for Dansk Folkehjem fortæller, at det på landsplan kun er få kommuner, der ikke ser en stigning i antallet af fattige familier, der søger julehjælp:

- 90 procent af kommunerne oplever en stigning og det skyldes blandt andet, at flere er røget ud af arbejdsmarkedet på grund af coronakrisen.

Julehjælp på Vestegnen Så mange på Vestegnen har søgt om julehjælp i i 2020 / og i 2019 hos Dansk Folkehjælp.

Høje-Taastrup: 132 / 122

Ishøj: 73 / 79

Glostrup: 52 / 56

Hvidovre: 158 / 172

Brøndby: 106 / 120

Albertslund: 94 / 94

At kommunerne på Vestegnen ikke oplever en stigning, kan skyldes, at der i år har været færre ansøgere, der lever op til kriterierne, som blandt andet er, at man er eneforsørger, har forsørgerpligt i forhold til børn under 18 år og at man er uden job. Det kan desuden skyldes, at kommunerne, som verificerer ansøgernes oplysninger, forsøger at fordele ansøgerne mellem forskellige hjælpeorganisationer, siger Klaus Nørlem.

Påvirket af krisen Hverdagen har siden coronapandemiens indtog i Danmark ændret sig for samtlige danskere, men for udsatte og fattige familier har den nye hverdag været særlig hård.

Det har Dansk Folkehjælp blandt andet kunnet se på ansøgertallet til både konfirmationshjælp, skolestarthjælp og feriehjælp, hvor ansøgertallet ved sidstnævnte steg markant i sommeren 2020.

Pandemien sætter også sit tydelige præg på årets julehjælp, hvor mange af ansøgerne direkte er påvirket af krisens omfang. Tydelige tendenser tegner sig blandt de 15.069 ansøgere, der har søgt i år:

31 % svarer, at krisen har forværret deres økonomiske situation, 53 % svarer, at de ikke har mulighed for at købe nødvendige tøj/fodtøj til familien, 18 % svarer, at krisen har resulteret i flere afsavn, end de havde før krisen, 13 % svarer, at de ikke har haft mulighed for at give deres børn tre måltider mad om dagen, 4,6 % af ansøgerne er personer, som har mistet deres job på grund af krisen

Brug for hjælp Hvis Dansk Folkehjælp skal hjælpe flest mulige udsatte børn og deres familier til en bedre jul, får organisationen brug for al den hjælp, de kan mønstre. Derfor opfordrer Dansk Folkehjælp alle til at bidrage til julehjælpsindsamlingen.