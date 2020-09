Se billedserie Tømrerlærling Lasse Hansen kan godt mærke, at han er i et firma med stor fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Færre arbejdsulykker: Lokal virksomhed vinder pris

Vestegnen - 08. september 2020 kl. 10:15 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S har brudt tendensen til, at lærlinge er overrepræsenteret i statistikkerne over arbejdsulykker. Virksomheden præmieres derfor med Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien "Unge- og nyansattes arbejdsmiljø".

Einar Kornerup var den ene af tre virksomheder i 2600 Glostrup, der var nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020, og det lykkedes altså at komme helt til tops.

Unge og nye medarbejdere har traditionelt været overrepræsenteret i statistikkerne over arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Men hos entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S er de kommet den udfordring til livs gennem en dedikeret indsats over for lærlinge gennem mange år.

Virksomheden får rosende ord med på vejen af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen:

- Det ligger mig meget på sinde, at unge får en god start på deres arbejdsliv. De unge hos Einar Kornerup oplever i starten af deres arbejdsliv, at arbejdsmiljø er vigtigt og bliver prioriteret. Det tror jeg, er en afgørende erfaring for de unge. Derfor glæder det mig også, at virksomheden med sin indsats har set et markant fald i arbejdsulykker blandt lærlinge, siger beskæftigelsesministeren.

Fokus på sikkerhed

Einar Kornerup har især haft fokus på modtagelse af lærlinge og unge medarbejdere - både i virksomheden generelt, hvor de får et kursus i arbejdsmiljø, men også ude på de enkelte byggepladser, hvor de opfordres til at gøre opmærksom på farlige eller usikre situationer.

- Vi mødes to gange om året med lærlingene inde på vores kontor og taler om, hvad der sker ude på pladserne. Vi taler også om arbejdsmiljø og lægger også op til, at de deler deres oplevelser. Jeg tror, man som lærling får en oplevelse af, at det er legalt at tage arbejdsmiljømæssige spørgsmål op, siger Signa Kyllebæk Petersen, der er arbejdsmiljøkoordinator på 13. år for Einar Kornerup A/S.

I dag er niveauet for ulykker blandt lærlingene nu på niveau med de øvrige medarbejdere, og siden 2014 er der kun registreret ganske få arbejdsulykker, der har involveret unge medarbejdere.

Formand for Arbejdsmiljørådet, Cristina Lage roser Einar Kornerup A/S for at sætte fokus på lærlinge og nye medarbejderes arbejdsmiljø og sikkerhed - for det er der et generelt behov for, og erfaringen viser, at det svarer sig.

- Fra forskningen ved vi, at nye medarbejdere oftere kommer ud for arbejdsulykker. Hos Einar Kornerup A/S får de nyansatte en grundig introduktion og oplæring. Det vedvarende og systematiske fokus på lærlinge har givet gode resultater, og jeg er overbevist om, at indsatsen kan inspirere andre arbejdspladser i branchen, siger hun.

Win-win

Lasse Hansen, der snart er færdig som tømrerlærlig, kan sagtens genkende billedet af en virksomhed, der har stor fokus på sikkerheden.

- Når vi starter på en ny opgave, så får vi en grundig introduktion, og vi bliver hele tiden informeret om, hvad der sker på byggepladsen og hvad vi skal være opmærksomme på. Desuden er der to gange om året temamøder for lærlinge, hvor der sættes fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Mange emner er oppe at vende, og vi lærlinge har mulighed for at dele vores erfaringer, fortæller Lasse Hansen.

Tømrerformand og byggeleder Ingemann Nissen fortæller, at sikkerhed og arbejdsmiljø konstant er i fokus.

- Vores byggerier er meget forskellige. Hos Einar Kornerup har vi både renoveringer og nybyggeri. Hver byggeplads er forskellig og har sin egen rytme, så vi sørger hver gang for at introducere grundigt til, hvad der skal foregå, og så sørger vi for løbende information, efterhånden som byggeriet skrider frem, siger Ingemann Nissen.

Han fremhæver også, at der er sket en stor udvikling, når det handler om hjælpemidler til en række opgaver på byggepladsen. Det kan være eldrevne vogne til transport af materialer og enheder til løft. Alt sammen noget, der medvirker til et bedre arbejdsmiljø.

Den store fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø er en win-win situation. Medarbejderne oplever en øget sikkerhed og sundhed, og virksomheden sparer sygedage med alt hvad det indebærer af økonomi og spild af arbejdstid. Og så er en god sikkerhed på byggepladsen og få uheld i stigende grad blevet en konkurrenceparameter, når der skal bydes på opgaver.

Tre virksomheder i 2600 Glostrup var nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2020 i forskellige kategorier. De to øvrige, som altså ikke vandt, var entreprenørvirksomheden CG Jensen i kategorien "Muskel- og skeletbesvær", og det var installationsvirksomheden Lindpro A/S i kategorien "Arbejdsulykker".

