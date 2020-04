Fængslet for usædvanlig grov vold: Mand slået bevidstløs

Overfaldet skete tidligt onsdag aften den 22. april i et gårdmiljø i et boligområde i Hvidovre. Den 37-årige forklarede i Retten i Glostrup, at han var blevet vred over en bemærkning, som den 59-årige var kommet med. I første omgang var den 37-årige mand dog gået hjem til sig selv.