Fængslet for trusler mod personale på gymnasium

Den 22-årige mand, som mandag eftermiddag blev anholdt af Vestegnens Politi efter en storstilet politiaktion, er i Retten i Glostrup blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger, sigtet for trusler.

I løbet af eftermiddagen blev en 22-årig mand anholdt i en nærliggende boligbebyggelse, uden han havde våben på sig. Det er denne mand, som efter et lukket grundlovsforhør i Retten i Glostrup nu er blevet varetægtsfængslet i to uger. Der var tale om et ret langvarigt grundlovsforhør, som startede kl. 14 og først blev afsluttet for kort tid siden. Da dørene blev lukket for offentligheden, er det ikke muligt at oplyse om, hvad den 22-årige har forklaret i retten.