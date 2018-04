Fængslet for trusler: Forsøgte flugt fra retten

De fire mænd blev anholdt ved 04-tiden natten til søndag på Albertslundvej ved broen over jernbanen. Ifølge Vestegnens Politi kørte de fire mænd i deres bil op på siden af en civil patruljebil, og slingrede truende mod politibilen. Det er politiets opfattelse, at de fire mænd ikke var klar over, at der var tale om en politibil, og at de måske troede, at det var en bil med rivaliserende kriminelle. Politiet mener, at de fire mænd dermed agerede som en slags vagtpatrulje i konflikten, der har udløst flere skyderier i Albertslund.