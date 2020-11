En 24-årig mand er blevet varetægtsfængslet, mistænkt for at have overfaldet en taxachauffør i Ishøj med kniv. Den 24-årige nægter sig skyldig.

Fængslet for knivoverfald i taxa: Chauffør reddet af mobiltelefon

Det var efter alt at dømme en taxichaufførs mobiltelefon, der reddede ham fra at blive stukket med kniv.

Pludselig satte en mand sig ind på passagersædet, bevæbnet med en kniv. Uden varsel, og uden der blev sagt noget, stak manden ud efter taxachaufføren.

Et eller to knivstik, som taxachaufføren nåede at parere, var rettet mod hans hoved. Gerningsmanden stak desuden mod mave- eller lyskeregionen, men taxachaufførens mobiltelefon, som lå i en jakkelomme, skærmede taxachaufføren for stikket.