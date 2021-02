Fængslet for indbrud: Tilbageholdt af politibetjent i civil

En politibetjent sørgede i sin fritid for at tilbageholde to mænd, der er mistænkt for indbrudstyveri i Albertslund. Nu er begge blevet varetægtsfængslet.

Vestegnen - 18. februar 2021 kl. 12:19 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Den såkaldte politinæse fungerer også uden for tjenesten. I hvert fald for den politibetjent, som tirsdag aften kort før midnat bemærkede to mænd, der var ved at læsse ting ind i en bil på Tornegårdsvej i Albertslund.

Politibetjenten syntes det virkede mistænkeligt, tilbageholdt de to mænd, og ringede til kollegaerne hos Vestegnens Politi, der straks sendte en patrulje til stedet.

To østeuropæiske mænd på henholdsvis 35 og 48 år blev anholdt, mistænkt for indbrud i to haveskure på vejen.

Onsdag blev de to mænd fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, hvor anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi krævede dem varetægtsfængslet. De nægtede sig begge skyldige.

Dommeren bestemte, at de to mænd skal være varetægtsfængslet i to uger, på en begrundet mistanke om indbrudstyveri.