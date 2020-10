Fængslet efter røveri og indbrudstogt

I løbet af en uges tid stod en 27-årig mand fra Brøndby bag et røveri hos et ældre ægtepar, en række indbrud og indbrudsforsøg.

Fremgangsmåderne var næsten de samme hver gang. Enten tog han i døren til huset, og gik ind hvis den var åben, eller han kastede en sten gennem et vindue for at komme ind. Gerningsmanden valgte derefter at stjæle let omsættelige værdier.