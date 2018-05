To 22-årige mænd er dømt for graffitihærværk på S-tog ved Ishøj. Billedet her er fra et tidligere tilfælde af graffitihærværk og har ikke noget at gøre med den aktuelle sag. Arkivfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Fængselsstraf for omfattende S-togs hærværk

Vestegnen - 03. maj 2018 kl. 13:14

To unge mænd har fået henholdsvis 14 og 30 dages betinget fængsel for at have malet graffiti på S-tog i Ishøj. Begge nægtede sig skyldige, men modtog dommen i Retten i Glostrup.

Graffiti-hærværket fandt sted en tidlig april-aften i 2017 på det indhegnede rangér-område ved Vejlebrovej i Ishøj. En DSB-ansat opdagede nogle personer, der malede graffiti på et S-tog, og tog kontakt til Vestegnens Politi, der straks sendte politipatruljer til området. Politifolkene stillede sig i første omgang på afstand og observerede - og tilkaldte samtidig en hundepatrulje til et nærliggende grønt område ved Ishøj Søvej, fordi der var erfaring for, at stedet i nogle tilfælde blev brugt af graffitimagere som skjulested.

Da hundepatruljen var på plads, gik politifolkene frem mod personerne ved S-toget og gav sig til kende. Politiet bad dem stoppe, men det gjorde de ikke. I stedet tog de flugten - og havnede nærmest i armene på hundepatruljen i området ved Ishøj Søvej, hvor de sad i et buskads.

De to unge mænd, der i dag begge er 22 år, blev anholdt og sigtet for graffitihærværk. Anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi tiltalte senere de to mænd for hærværket, og nu har Retten i Glostrup fældet dom.

De to mænd har begge nægtet sig skyldige. I retten forklarede de, at de opholdt sig i området ved Ishøj Søvej, fordi de var interesseret i at tage fotos af S-toge med graffiti.

Retten i Glostrup tilsidesatte dog deres forklaring, blandt andet på baggrund af vidneudsagn og tekniske beviser, og begge mænd blev kendt skyldige i graffitihærværk for ikke under 15.000 kroner.

Den ene af de 22-årige mænd, der ikke tidligere er straffet, fik 14 dages fængsel, som blev gjort betinget, med en prøvetid på ét år.

Den anden 22-årige, der tidligere har fået tre bøder for hærværk, fik 30 dages fængsel. Også hans straf blev gjort betinget med en prøvetid på ét år.

»Dommen viser, at man skal tænke sig rigtig godt om, og holde sig langt væk fra at begå graffitihærværk. For nogle kan det synes som drengestreger, men det kan altså få alvorlige konsekvenser, fx en plettet straffeattest. Oven i kan der komme erstatningskrav,« siger anklager Samra Sikandar fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.