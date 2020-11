Fængsel og udvisning i 12 år: Dømt for røveri, vold og hærværk

Retten bestemte, at den 24-årige fortsat skal være fængslet under ankesagen.

Meldte sig selv

Onsdag den 12. februar truede en røver personale i et supermarked på Egelundsvej i Albertslund med en kniv til at udlevere penge fra kassen. Gerningsmanden stak derefter af.

Dagen efter meldte en dengang 23-årig mand sig selv til Vestegnens Politi, og han blev varetægtsfængslet fredag den 14. februar.

Ud over røveriet var den nu 24-årige mand tiltalt for fem andre kriminelle forhold, der var tilføjet anklageskriftet.

De handlede om forudgående salg af i alt knap 300 gram hash, vold mod hans ex-kæreste og hærværk på et solarie.Trods tiltalte nægtede at have slået ex-kæresten, fandt retten ham skyldig i alle seks forhold og idømte ham en ubetinget fængselsstraf på halvandet års fængsel. Retten bestemte desuden, at den dømte efter afsoning skal udvises til Tyrkiet med indrejseforbud i 12 år, selvom han er født og opvokset i Danmark.

Dommen blev udmålt blandt andet på baggrund af tidligere domme mod manden.- Vi lagde op til - alle sagens aspekter taget i betragtning – at der ud over fængsel også skulle ske udvisning i 12 år, og det fulgte retten, siger anklager Mie Vang fra anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi.