Fælles om Vestegnen

De fem folketingspolitikere har på skrift forpligtet sig til at fastholde og udvikle dialogen med de mange borgere, som har bidraget med gode ideer og politiske forslag til løsningen af den plage trafikstøjen er for dem, at arbejde for bekæmpelse af trafikstøj og luftforurening, for investeringer i infrastruktur og et løft af den kollektive trafik i Københavns Omegn, og at arbejde for at fremtidige infrastrukturprojekter indeholder vurderinger af det enkelte projekts trafikstøj og luftforurening og at der kompenseres herfor.