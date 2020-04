Fælles musikoplevelse - fra hver sin altan

Under coronakrisen sidder mange indendørs i deres lejligheder, og særligt ældre beboere har det i mange tilfælde svært.

I halvanden time gik Morten Lucas rundt i Vildtbanegård 2 for at sende smil, samhørighed og musikalske oplevelser ind i lejlighederne i en ellers svær tid. Og det blev modtaget rigtig godt af beboerne, som fulgte med fra altaner og vinduer.

At hyre Morten Lucas ind til en musikalsk oplevelse, er ikke det eneste, bestyrelsen i Vildtbanegård 2 har gjort. Man har også uddelt farvekridt til børnene, så de kunne tegne og skabe liv på fliserne - naturligvis med afstand. Og bestyrelsen vil ikke afvise, at der kan komme andre lignende arrangementer for beboerne.