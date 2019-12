Vandet respekterer ikke kommunegrænserne, så kommunerne skal samarbejde på tværs om klimatilpasning.

Send til din ven. X Artiklen: Fælles kamp mod oversvømmelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fælles kamp mod oversvømmelser

Vestegnen - 25. december 2019 kl. 06:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Regnvand er ligeglad med kommunegrænser. Nu skal er nyt initiativ skabe samarbejde mellem kommuner om klimatilpasning.

Hvem skal betale for klimatilpasning? Og hvordan kan man samarbejde om vand, der ikke respekterer kommunegrænserne?

Det skal et nyt initiativ fra Region Hovedstaden være med til at give svaret på. Med i partnerskabet er også Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Skaderne efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt, og alene i hovedstadsområdet vurderes det, at skader fra stigende vandmasser kan løbe op i et beløb på over 20 milliarder kroner. Derfor kan det godt betale sig at tilpasse sig et ændret klima.

Uenighed om betalingen Desværre strander mange klimatilpasningsprojekter, fordi der ikke kan opnås enighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres. Men det skal et nyt projekt være med til at rette op på:

- Vi ved, at den enkelte grundejer tit kommer i klemme og ikke kan løfte opgaven med klimatilpasning alene. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med en række kommuner i hovedstadsområdet er gået sammen om at få knækket den nød, så vi sammen kan hjælpe borgerne i regionen og resten af Danmark, udtaler Kim Rockhill, formand for miljø- og klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Med projektet, der har fået titlen "Klimatilpasning på tværs", vil parterne arbejde på at udvikle konkrete modeller for, hvordan udgifterne til klimatilpasningsprojekter kan fordeles - både langs åer og på kyststrækninger. Projektet skal også komme med et konkret bud på indholdet af en kyst- og klimafond, så det på sigt kan blive billigere at få finansieret de dyre klimatilpasningsløsninger.

På tværs af grænser Også samarbejde på tværs af kommunegrænser er i fokus i det nye projekt, hvor blandt andet Brøndby Kommune er med:

- I Brøndby Kommune har vi en lang tradition for at samarbejde med vores nabokommuner. Derfor er det helt naturligt, at vi er med i projektet. Vi ved, at vi bliver udfordret af et ændret klima, med havvandsstigninger og øget risiko for oversvømmelse. Og vi er nødt til at finde en fælles løsning på tværs af kystkommunerne i det sydlige Øresund, siger formanden for teknik- og miljøudvalget i Brøndby Kommune, Vagn Kjær-Hansen.

Projektet varer fra 1. januar 2020 og frem til 31.december 2021, og Region Hovedstaden har bevilliget tre millioner kroner, mens de øvrige partnere bidrager med arbejdstid og/eller økonomiske midler.