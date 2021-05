Fælles forår: Hjælp til foreninger og ildsjæle

Fælles forår i Rødovre

Rødovre Kommune planlægger at igangsætte en række initiativer for at hjælpe de frivillige og give en god, lokal start på genåbningen. Det omfatter hele foreningslivet i Rødovre inden for kultur, fritid og socialområdet. Initiativerne omfatter blandt andet:



Trivsels- og læringsdage på Skovly.



Børnekoncerter for alle børnehaver.



Korkoncerter for plejehjem og bosteder.



Markering af genåbning på plejehjemmenes caféer.



Særlig information for ældre, blandt andet om hvordan man nu kan lave aktiviteter sammen med andre.



Fælles inspirations- og videndelingsmøde for foreningerne.



Fælles kommunikationskampagne med temaet ”Sammen i foreningerne igen”.



Forlængede åbningstider over sommeren i kommunens idrætsfaciliteter til gavn for idræts- og foreningslivet.



En avis som udgives i sommeren 2021 for idræts- og foreningslivet. Det sker i samarbejde med Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre.



Straksbevilling og ekstra ansøgningsrunde til frivillig-midler.



Skattejagten Rundt i Rødovre.



Udeværksted ved Heerup Museum for skoler og foreninger.