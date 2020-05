Se billedserie Henriette Dyssegard Carlsen har meldt sig ind i den nyoprettede facebookgruppe ?Støt en mor - Hvidovre og Avedøre? for at finde andre mødre, som også er hjemme. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Facebook-mødregruppe skal bekæmpe ensomhed

Vestegnen - 16. maj 2020 kl. 06:57 Af Freja Czajkowski Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På grund af smittefare af coronavirus får nybagte mødre i øjeblikket ikke tildelt en mødregruppe. Jordemoder Camilla Gad fra Hvidovre ved, hvor vigtigt fælleskab og kontakt i barslen kan være og har derfor oprettet en facebookgruppe, hvor mødre kan søge selskab og råd hos andre og dermed bekæmpe ensomhed.

Henriette Dyssegard Carlsen fødte for seks uger siden sin søn Marius. Men i stedet for en tid med barselsbesøg, cafeture og mødregruppe, er barslen blevet erstattet af utrolig meget alenetid.

- Man bliver meget ensom. Det synes jeg i hvert fald, at jeg er. Dagene bliver meget lange, siger hun.

Hvidovre kommune og alle andre kommuner i landet har nemlig sat mødregrupper på pause. Derfor har nybagte mødre siden midten af marts ikke fået tildelt en mødregruppe.

Det er Henriette Dyssegard Carlsen ked af, og hun har derfor meldt sig ind i den nyoprettede facebookgruppe "Støt en mor - Hvidovre og Avedøre" for at finde andre mødre, som også er hjemme.

- Min mand arbejder, min familie bor spredt, og man kan ikke se folk i øjeblikket, så jeg savner at gå tur og danne netværk. Det er lidt som at lave sin egen mødregruppe. Jeg tror, det bliver en god måde at komme ud på, så det hele ikke går op i bleer, mad og babygylp, siger 31-årige Henriette Dyssegard Carlsen, som i forvejen har en søn på 10 år.

De følelser som Henriette Dyssegard Carlsen og mange andre nybagte mødre går med, er en af grundene til, at Camilla Gad oprettede facebookgruppen i starten af maj.

- Jeg er selv mor til to og har fået rigtig meget glæde ud af mødregrupper. Det lå jeg en lørdag aften og tænkte over og kunne ikke falde i søvn, siger Camilla Gad, som til daglig arbejder som jordemoder på Herlev, men som selv bor i Hvidovre.

Derfor gik hun resolut i gang med at lave gruppen, som er åben for både nybagte mødre og de mere erfarne.

- Man kan være mor på så mange forskellige måder og stadig have et sundt barn. Det tror jeg godt, man kan glemme på grund af de sociale medier. Som mor kan man være meget usikker på, om man gør det godt nok. Hvis man kommer ud og snakker med andre, kan man se, at der er mange måder at være gode forældre på, siger hun

På et døgn fik gruppen lidt over 50 medlemmer, og flere har allerede skrevet opslag og lavet aftaler. Det glæder Camilla Gad.

- Jeg har også meget fokus i min faglighed på fødselsoplevelsen. Det kan virkelig præge én i lang tid, og man kan have brug for at snakke med en. Og sundhedsplejerskerne er i øjeblikket udfordret på, hvor lang tid, de må være i hjemmene, siger den 34-årige jordemoder og tilføjer:

- Jeg vil gerne opfordre andre til at oprette grupper for deres by eller kommune. Så kan andre få glæde af det ud over Hvidovre Kommunes grænser.