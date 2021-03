Se billedserie Mick Mulcahy er fra New Zealand og klarede klipningen af de 33 får uden at skræmme fårene. De fik alle fine foråsklipninger. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Fårelauget glæder sig til påskelam og alpacaer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fårelauget glæder sig til påskelam og alpacaer

Vestegnen - 13. marts 2021 kl. 18:29 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Bag ved Ejbyhallen i Glostrup har 33 krølhårede og brunøjede får deres hjem. De sørger for at afgræsse arealerne og til gengæld får de masser af klap og søde ord samt ly i stalden, når det er kold vinter og de har brug for at være indendørs.

Glostrup Kommune ejer fårene og Torbjørn Nicolajsen, som er driftschef for Park og Miljø, tager sig af det daglige opsyn. I weekenderne tager medlemmerne af Ejby Fårelaug over. Lauget udgøres af en gruppe mennesker med interesse for naturpleje, som skiftes til at tage ud til fårene i weekenderne og sikre sig, at alt er godt. Om vinteren giver de fårene mad i stalden, for engene kan kun græsses i sommerhalvåret.

Ejby Fårelaug har eksisteret i to år i sin nuværende form og Nick Papageorge er formand. Udover glæden ved fårene, har medlemmerne også dannet venskaber og især i sommerhalvåret mødes de på stedet og får en hyggesnak.

- Det er hyggeligt, at der også er lidt socialt i det og jeg tror, vi alle sammen godt kan lide, at vi passer noget, der er naturligt. Og at vi er med til at give fårene et godt liv.

Om sommeren er fårene selvkørende, for der er rigeligt med græs til dem og det er en robust race, som hedder Spælsau. Om vinteren derimod har de brug for høwraps og andet foder i stalden og vi fordeler weekendvagterne imellem os. Vi er dog efterhånden så mange i lauget, at det ikke er ret tit, man har en vagt, fortæller Nick Papageorge. Artiklen fortsætter under billedet

Et af årets højdepunkter i fårelauget er, når fårene lemmer (får lam, red.) I år er otte får blevet bedækket og medlemmerne venter spændt på, hvor mange lam, der kommer. De regner med, at det sker omkring påske.

- Det er så hyggeligt med lam. Sidste år fik vi 10. Når de bliver kønsmodne, er vi dog nødt til at tage vædderne fra, for de kan ikke gå sammen med fårene, fortæller Nick.

Desværre er det ikke let at afsætte væddere til andre bestande, og derfor er der ingen anden udvej end at få dem slagtet. Medlemmerne trøster sig dog ved, at vædderne har haft det godt. Efter slagtningen får medlemmerne kødet.

Forårsklipning En tidlig morgen i marts mødtes flere fra fårelauget ved stalden. Det var nemlig her, forårsklipningen fandt sted.

Den professionelle fåreklipper Mick Mulcahy, som stammer fra New Zealand, kom og med stor professionalisme blev alle fårene klippet helt ned.

Henrik Jørgensen, som er medlem af Ejby Fårelaug var med ved klipningen. Han ville ikke lade en hyggelig stund i lauget gå fra sig.

- Jeg bor i Rødovre, men har en kolonihave i Glostrup og derfor passer det mig fint, at være medlem her. Jeg har også været med i en fåreforening i Rødovre, men føler mig bedre tilpas her. Vi er en gruppe mennesker, der passer godt sammen, siger Henrik.

Marianne Gatzwiller er også kommet for at se fåreklipningen og hun kommer næsten dagligt hos fårene. Artiklen fortsætter under billedet

- Jeg bor lige i nærheden og kommer dagligt i mosen. Da jeg opdagede at her var får, ville jeg gerne være lidt tættere på. Og derfor meldte jeg mig ind, og nu kommer jeg her næsten dagligt, siger Marianne.

Hun får en sæk med uld med sig hjem.

- Jeg vil lægge det ud til fuglene, for det er meget velegnet til redebygning, siger Marianne.

Alpacaer på vej Allerede sidste år besluttede Glostrup Kommune, at de udover får også vil have tre alpacaer på græsarealet.

- Vi har bygget en stald og skulle allerede have haft dem nu. Men de skal hentes i Tyskland og på grund af Corona-situationen, er det blevet udskudt. Men vi håber meget, at de kommer forholdsvis snart, siger driftschef Torbjørn Nicolajsen.

Interesserede kan kontakte Ejby Fårelaug via Facebook i gruppen Ejby Fårelaug Glostrup. Man kan også kontakte formanden på mail: 2nick.papageorge@gmail.com