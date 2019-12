Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Får svar: Jeg vil gerne have lommepenge

Vestegnen - 24. december 2019 kl. 14:23 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg får ikke lommepenge selvom jeg laver en masse ting derhjemme.

Mine venner får omkring 300 kroner om måneden til at købe alt det, som ikke er tøj som deres forældre køber til dem. Jeg vil gerne have mine egne penge.

Er jeg bare uretfærdigt?

Hvad får I derinde?

Frederik 13 år.

Svar Hej Frederik. Det lyder da virkelig irriterende.

Jeg kan godt forstå, hvorfor det er irriterende, at vennerne får penge, når du ikke gør. Ingen af os herinde får lommepenge, men nogle af os får penge til sociale arrangementer og lignende når vi har brug for det, så det er vel også en form for lommepenge.

Jeg kan godt forstå, at du ønsker at have dine egne penge. Og jeg vil foreslå, at du prøver at tale med dine forældre om det. Så kan det være, at I sammen kan komme frem til en ordning. Eventuelt kan du jo forklare hvordan dine venner får lommepenge, og at du altså også gerne vil have dine egne penge og administrere over dem selv.

Eventuelt kan du jo foreslå, at I laver en ordning, hvor du får penge i forbindelse med at du hjælper til derhjemme. Hvis dine forældre er helt umulige at snakke med, er et fritidsarbejde jo også altid en løsning.

Jeg håber du finder ud af noget, ellers er du meget velkommen til at skrive igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Hvorfor er mor hele tiden sur over ingenting - og jeg har ikke gjort noget?

Det gør mig rigtig ked af det og kan jeg gøre noget?

Knus

Tine 13 år.

Svar Hej Tine. Tusinde tak for dit brev og jeg kan godt forstå at du er ked af det. Nu kender jeg ikke din mor, men ofte er ens forældre stresset på grund af arbejde, børn, rengøring, aftensmad osv. Det kan gøre at man bliver lidt sur, selvom det ikke er med vilje. Det skal selvfølgelig ikke gå ud over dig, og derfor kan du sagtens snakke med din mor om det, da hun sikkert ikke lægger mærke til det.

Hvis du gerne vil give din mor et kærligt skub, så kunne du eventuelt tømme opvaskemaskinen eller støvsuge, så din mor kan slappe lidt af. Det er jeg sikker på, at din mor vil sætte stor pris på.

Sender et stort knus.

Hilsen

Marie-Louise 21 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg kan ikke få ro på mit værelse fordi min lillesøster tit kommer ind og blander sig og roder i mine ting.

Min mor siger at det er ok, men jeg hader det!

Hvad skal jeg gøre?

Pia 14 år.

Svar Hej Pia.

Jeg kan godt forstå, at du synes det er irriterende, at du ikke kan få ro på dit værelse, når hun hele tiden kommer ind.

Jeg synes du skal snakke med din mor og fortælle hende hvordan du har det, og at du har brug for et sted, hvor der er lidt ro og du kan være for dig selv og have lidt privatliv.

Det er også vigtigt, at du står ved det og bliver ved med at sige det til hende, så hun kan se at det er noget der irriterer dig.

Hilsen

Frederik, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er så træt af at dele værelse med min lillesøster - føler jeg ikke har noget privatliv og at hun roder og larmer.

Har ikke mulighed for eget værelse da vi bor i en treværelses.

Min søs er 12 år og jeg er 14 år. Hvad skal jeg gøre? Billie.

Svar Hej Billie. Jeg forstår det udmærket, da jeg også selv deler værelse med min yngre søskende.

Det kan være rigtig svært at slå sig til tåls med at skulle dele værelse med nogen, især hvis de roder og larmer som du siger din søster gør!

Jeg synes at du skal bede dine forældre om at få hende til at rydde op. Det kan være at du kan snakke med din søster om at dele alenetid i værelset op, så du kan få noget ro. Der er nok ikke så meget du kan gøre for at få dit eget værelse.

Hvad jeg gjorde var, at jeg valgte at tage et år på efterskole, for at få en pause. Selvfølgelig løser det ikke dine problemer, men det er jo noget du kan overveje! Håber virkelig at det hjælper!

Vær velkommen til at skrive tilbage, hvis der er noget jeg undlod!

Hilsen

Olivia Z., Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Mor bor sammen med en mand, der er rigtig sød og rar og han har en datter på min alder som er her en uge og hos sin mor en uge.

Problemet er, at hun er dum. Forkælet og fylder meget. Min papfar siger ikke noget. Jeg er altid her, da min far er død.

Hvad skal jeg gøre for at det bliver bedre? Kh.

Lily.

Svar Hej Lily.

Hvor er det øv. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor det må være rigtig frustrerende at opleve den form for forskelsbehandling.

Det nemmeste er måske, uden at gøre et stort nummer ud af det, at påpege overfor din mor, at du godt kan føle dig lidt overset engang imellem. Måske kunne det være en ide at lave nogle planer sammen med din papsøster for, at I kan lære hinanden bedre at kende og få nogle fælles oplevelser.

Ellers kan du også foreslå din mor, at I måske kunne lave noget sammen en dag, uden din papsøster og din papfar, så du måske kan få en pause fra det hele.

Generelt ligger problemet jo nok i, at din mor og papfar ikke er opmærksomme på, hvordan du føler, og derfor måske heller ikke tænker nærmere over, at din papsøster måske er lidt for forkælet. Derfor synes jeg, du bør gøre dem opmærksomme på det.

Jeg håber problemet løser sig, ellers er du velkommen til at skrive igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.