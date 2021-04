Se billedserie Her kommer den nye klubhus-bygning til at ligge. Går alt efter planen, er den færdig omkring årsskiftet, fortæller forretningsfører Michael B. Espersen. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Får optimale rammer til klublivet

Vestegnen - 24. april 2021 kl. 06:47 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Et officielt første spadestik blev det ikke til på grund af corona-restriktioner, men gravemaskinerne har et stykke tid været på arbejde ved Brøndbyernes IF's klubhus.

I løbet af de kommende år vil klubhuset blive udvidet markant, og det eksisterende klubhus vil blive renoveret.

Den jordvold, som tidligere lå i forlængelse af det eksisterende klubhus, er blevet gravet væk, og lige nu er entreprenøren i gang med at grave og støbe fundament til den nye bygning.

Den vil få en markant fremtoning, med en blå facade som matcher farven i Brøndbys byvåben, og store glaspartier, der gør lokalerne lyse. En glasgennemgang sørger for, at den nye bygning kommer til at hænge sammen med det nuværende klubhus.

Også i den anden ende af klubhuset sker der noget. Her er håndværkerne gået i gang med at opføre en ny tilbygning, der skal huse faciliteter og lager til klubhusets restauration. Den nuværende tilbygning rives derefter ned, og det vil give meget mere plads og luft i passagen mellem klubhuset og Brøndby Stadion.

Fælles indgang Det er også i denne del af det eksisterende klubhus, at der opføres et helt nyt indgangsparti og en foyer, der byder de besøgende velkomne - uanset man skal ud at spille eller træne, slappe af i cafeteriaet eller slå sig ned i et fællesrum.

Det nye indgangsparti og de øvrige forbedringer af det eksisterende klubhus vil desuden blive fysisk koblet til, at en del af tilskuerpladserne ved Bane 2 bliver overdækket.

- Med disse forbedringer skabes der lidt en stadion-atmosfære, og de nye rammer vil helt sikkert få flere til at »hænge ud« i klubhuset. Det vil styrke fællesskabet, og det vil skabe et unikt miljø omkring klubhuset, siger Michael B. Espersen, der er forretningsfører i Brøndbyernes IF.

Tidsplanen ser på nuværende tidspunkt ud til at holde, og fortsætter det, så vil den nye bygning være færdig til årsskiftet. Derefter går renoveringen af det eksisterende klubhus i gang. Går alt efter planen, vil det samlede nye klubhus kunne stå færdigt i efteråret 2022.

Større og bedre faciliteter Det nuværende klubhus er på cirka 1500 kvadratmeter, og den ekstra bygning, der nu opføres, er på 1.570 kvadratmeter, så der er tale om en fordobling af klubhusarealet.

Det er også nødvendigt. Det nuværende klubhus er fra 1983, og der er sket meget siden.

Brøndbyernes IF er vokset til at være en af landets største fodboldklubber og har i dag cirka 1.800 medlemmer. Mange kommer naturligvis fra Brøndby, men klubben har medlemmer fra hele Vestegnen. Artiklen fortsætter under billedet

Brøndbyernes IF har gennem flere år ønsket bedre faciliteter, blandt andet til bad og omklædning, dommerrum, mødelokaler, samtalerum, fitness- og styrketræning. Det sker nu.

Samtidig er der sket en markant udvikling i både klubben og i måden, som medlemmerne »bruger« klubben på.

Fx har klubben i dag en stærk kvinde- og pigefodbold afdeling med omkring 200 spillere, og det stiller nogle andre krav til omklædningsfaciliteter, end tilfældet var i 1983.

Desuden stilles der fra DBUs side generelt andre krav end dengang til omklædningsfaciliteter - ikke alene for breddeholdene, men også for eliteholdet i kvindeligaen.

I projektet indgår en direkte adgang fra nye, DBU-godkendte omklædningsrum til Bane 2, hvor kvindeligaholdet og andre elitehold primært spiller sine kampe.

Det nye klubhus vil skabe en optimal ramme for klublivet i Brøndbyernes IF, og det kan bruges som afsæt til en vækst i medlemstallet, fordi faciliteterne er der.

Klubben har en ambition om at få flere medlemmer - særligt i de små årgange, og meget gerne flere piger.