Får gode råd: Vil gerne være smuk

Vestegnen - 19. maj 2018

Børnepanelet i Vestegnen svarer børn og unge på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet på Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål Hej Børnepanelet - I er bare så fede!

Hvordan kan jeg gøre mig smuk? Alle mine veninder er smukke og har fået bryster.

Jeg ser sådan ud: Er 156 cm høj, vejer 56 kg, har mellemblond hår, grønne øjne og en stor næse. Har ingen bryster - øv.

Hjælp!

Fra mig 13 år.

Svar Hej du. Du er skide smuk! Men du skal også lige huske, at du kun er 13 år og langt fra udviklet endnu.

Jeg forstår godt at det kan være svært, når dine veninder allerede er kommet i puberteten.

Du skal ikke tro, at fordi at du har små bryster, at du så er grim. Hvis det er drenge/piger/kærester du bekymrer dig for, mht. om de vil kunne lide dig, så efter min erfaring så er folk rimelig ligeglade.

Hvis en person fravælger dig på dit udseende, så er han/hun ikke det værd.

Din højde er ikke vigtig. Selvom jeg selv er 158 cm, så forstår jeg at ens højde kan være træls. Og der er desværre ikke noget du kan gøre.

Men igen, du skal ikke bekymre dig!

Alt skal nok falde på plads.

Victoria 14 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er alt for tynd og alle kalder mig skinny og det er jeg meget ked af. Både af blive drillet og være tynd.

Kan I hjælpe?

V.h.

Sigurd 14 år.

Svar Hej Sigurd.

Der er intet galt med at være tynd!

Dem der siger det til dig, har overhovedet ikke ret. Jeg kan godt forstå, at det gør dig ked af det. Du kan prøve at sige noget til dem, og hvis de stadig driller dig, skal du overveje, om de er de rigtige venner for dig.

Tal også med dine forældre og evt. din lærer om det. Det er vigtigt at dine skolekammerater får at vide at det sårer dig, når de kalder dig tynd og at de skal stoppe med det.

Kærlig hilsen

Tobias 15 år, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Øv, jeg skal være inde allerede klokken halv syv, og mine veninder skal være inde klokken ni. Det er skide flovt og surt.

Hvad skal jeg gøre for at ændre det?

Knus

Lis 12, næsten 13 år.

Svar Hej Lis. Jeg kan godt forstå, hvorfor du synes det er flovt, at du ikke må være ude længere, når nu dine veninder må.

Det eneste du rigtig kan gøre er at snakke med dine forældre om det. Dog bliver du jo nok nødt til at overveje hvad du vil sige, for at have nogle gode argumenter, når du skal tage snakken med dine forældre.

Ellers kan det være en mulighed at foreslå det som en prøveting for en periode, hvor du kan få lov til at være ude, lige så lang tid som dine venner. Så dine forældre kan se hvordan det går, for selvom du selvfølgelig synes at det er flovt for dig, så siger dine forældre jo højest sandsynligt du skal være inde før halv syv, fordi de gerne vil passe på dig.

Jeg håber det løser sig og du får lov til at være ude længere, ellers er du velkommen til at skrive igen.

Hilsen

Olivia, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Har I det godt. Det har jeg ikke.

Mit problem er at vi er en familie med mor og vi er tre søstre. Bor i en lille lejlighed og det er kun min storesøster og mor der har eget værelse. Jeg sover sammen med min ene søster.

Jeg har aldrig fred og derfor vil jeg gerne bo hos far, men det vil mor ikke gå med til. Hjælp!

Hilsen

Pige på 13 år.

Svar Hej pige. Øv øv øv.

Du kan prøve at forklare din mor, at du føler at du ikke har ro og plads nok til at slappe af og være dig selv. Hvis din mor så stadig ikke vil gå med til det, synes jeg at du skal spørge din far om han kan tale med hende.

Hvis det heller ikke hjælper, så tal med dine bedsteforældre, en moster eller onkel og fortæl dem, hvordan du har det. Det kan være at de kan få din mor på andre tanker.

Håber det løser sig.

Hilsen

Emma, Børnepanelet.

Spørgsmål Hej Børnepanelet.

Jeg er opkaldt efter min oldefar og bliver drillet med mit navn.

Jeg hader også selv navnet - kan man lave det om? Jeg hedder bXXX (slettet af red.)

Hvad siger I?

Hjælp!

B. 13 år.

Svar Hej B.

Jeg kan sagtens forstå, at du synes at det er træls. Det er ellers et rigtig sødt navn.

Du kan sagtens skifte navn, dog skal du være 18 år, for at kunne skifte navn uden dine forældres tilladelse. Med dine forældres tilladelse, kan du godt skifte det inden du fylder 18.

Dog synes jeg, at du skal tænke rigtig meget over det, inden du gør noget. Du skal også huske, at det jo koster penge at skifte navn. Der er en masse ting du skal overveje inden.

Håber det her svar hjalp ellers skriv ind igen!

Knus

Amalie, Børnepanelet.