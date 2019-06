Får gode råd: Tørklæde eller ej

Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Vestegnen - 17. juni 2019 kl. 14:09 Af Børnepanelet Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagerne på de svære spørgsmål, og giver gode råd.

Hvis man har et spørgsmål til Børnepanelet i Vestegnen, så kan man skrive en mail til: bornepanelet@albertslundbib.dk

Spørgsmål

Hej Børnepanelet.

Jeg bor et sted hvor vi er mange muslimer og jeg er stort set glad for det, for mine kusiner og fætre bor der også.

Det eneste jeg er ked af er at min familie og andre vi kender siger jeg skal gå med tørklæde.

Hvad skal jeg gøre?

Jeg vil ikke blive uvenner med min familie, men jeg vil heller ikke gå med tørklæde.

Hilsen

G... Pige 14 år.

Svar

Hej G.

Forfatter og debattør Kristina Aamand har meget generøst tilbudt at være gæstebesvarer på ovenstående spørgsmål, som vi i Børnepanelet har haft lidt svært med, at finde ud af, hvordan vi skulle besvare.

Hilsen

Børnepanelet.

Her kommer Kristina Aamands svar:

Kære G.

Tak for du skriver, og tak for dit spørgsmål, som jeg ved at du ikke er alene om. Jeg har talt med andre unge, som oplever det samme som du: At der er en forventning om at bære tørklæde. Og som dig, har de det svært med dilemmaet: Gøre familien glad, med tørklæde, eller, blive uvenner med familien, uden tørklæde.

Når jeg har talt med Islamkyndige om spørgsmålet, får jeg forskellige svar, og jeg tror det er fordi det er et spørgsmål om hvordan man vælger at tolke skrifterne. Nogle siger at det er frivilligt, at en kvinde først skal tage tørklæde på i det øjeblik hun selv føler, at det er det rigtige for hende. Andre, at det er det bedste, det rigtige og det eneste sande.

Du nævner ikke dine venner, og det får mig til at tænke, at du måske er i en venskabsgruppe hvor tørklæde ikke er det alle gør? Og nu tænker jeg videre, for jeg har ikke mulighed for at stille dig spørgsmålet:

Hvorfor er det vigtigt for dig ikke at bære tørklæde?

Jeg tænker at du måske er i et dilemma? Hvis du tager tørklæde på, passer du ind i familien og lever op til forventningerne. Og skiller dig ud blandt vennerne, som måske vil stille mange spørgsmål til hvorfor du har taget tørklæde på. Og når det ikke er dit eget valg, men i virkeligheden et gruppepres fra familie og andre I kender, så er det et meget svært spørgsmål at stå overfor vennerne og svare på. Jeg ved desuden, at mange unge kvinder med tørklæde oplever at blive diskrimineret af etniske danskere. Uden tørklæde, er det familie som reagerer negativt. Damned if you do, damned if you don't.

Alt har en pris, og derfor er det vigtigt at du vælger at gøre det som er rigtigt for DIG! For uanset hvad du vælger, kan du havne i situationer hvor du skal forsvare dit valg.

Hvor meget betyder det for dig ikke at have tørklæde på, i forhold til det støj det vil give fra familie og andre I kender, når du ikke har det på?

Er det så vigtigt for dig, at du gerne tager diskussionerne med familien?

Mit forslag er at du kan tage en snak med din familie, og spørge, hvad det betyder for dem at du tager tørklæde på. Hvorfor er det vigtigt for dem? Måske har du allerede gjort det. Hvis det er en vej for dig, vil jeg gerne give dig nogle argumenter. Blot tanker, som du måske kan bruge.

Dialog 1.

Dig: Hvorfor er det vigtigt for jer at jeg har tørklæde på?

Dem: Fordi en god kvinde går med tørklæde!

Dig: Man kan tage tørklæde på uden at være god muslim.

(Kristina: Jeg har talt med piger som bruger tørklædet til at dække sugemærker på halsen).

Dig fortsat: Og man kan være en god muslim, uden at have tørklæde på. At være troende handler om det menneske man er, ikke hvad man har om håret.

Dialog 2.

Dig: Hvorfor er det vigtigt for jer at jeg har tørklæde på?

Dem: Fordi naboerne taler. Hvis du ikke har tørklæde på, tror de at du laver alt muligt. Haram.

Dig: Lad dem tale. Er det ikke vigtigere at I stoler på mig?

Hvis du har lyst til at uddybe, har flere spørgsmål, gerne vil fortælle hvorfor det er vigtigt for dig IKKE at have tørklæde på, så er du meget velkommen til at skrive igen.

Jeg håber at mit svar er til nogen hjælp

Ønsker dig alt det bedste

Kristina.

Spørgsmål

Hej børnepanelet.

Mine veninder siger at drenge er sjove, fordi de er flotte. Men jeg synes ikke at drengene er sjove, bare fordi de er flotte.

Jeg har en kæreste som er sjov, men han er ikke ligefrem den flotteste. Men han er meget sjov.

Hilsen

Pige.

Svar

Hej Pige.

Her i Børnepanelet er vi meget enige med din konstatering omkring, at det ikke er det ydre men det indre der tæller.

Tillykke med din sjove kæreste.

Kh.

Emma, Børnepanelet.

Spørgsmål

Hej Børnepanelet.

Far og mor skændes hele tiden og mor græder og far er gal.

I går gik han da vi skulle spise og han kom først hjem da jeg skulle i skole her i morges.

Jeg er ked og græder og hvad skal jeg gøre?

Ingrid 13 år.

Svar

Hej Ingrid.

Jeg er ked af, at høre om din situation, og jeg håber jeg kan hjælpe. Jeg kan godt forstå, at du er ked af det, da man gerne vil have, at ens forældre er glade.

Der kan være mange grunde til at dine forældre skændes, og det er ikke ensbetydende med at de skal skilles...

Selvom dine forældre er gift og har kendt hinanden i mange år, så kan man stadig komme op og skændes. Nogle gange kan diskussioner vare i lang tid, og så går man rundt og er lidt sure på hinanden.

Men du skal selvfølgelig ikke gå rundt og være ked af det, og jeg synes derfor du skal snakke med dine forældre. Jeg er sikker på, at de gerne vil snakke om det, så du bliver tryg.

Jeg synes også du skal snakke med dine venner, da de også kan muntre dig op. I kunne eventuelt holde en pigeaften, hvor i ser nogle sjove film og hygger. Det får dig på glade tanker.

Jeg håber på det bedste.

Kærlig hilsen

Marie Louise 21 år, Børnepanelet.