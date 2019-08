Se billedserie Børnepanelet svarer på spørgsmål i Vestegnen. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Får gode råd: Har aldrig haft en kæreste

Vestegnen - 22. august 2019 kl. 11:48 Af Børnepanelet, bornepanelet@albertslundbib.dk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børnepanelet på Vestegnen svarer teenagere på svære spørgsmål og giver gode råd.

Har aldrig haft en kæreste Spørgsmål: Hej Børnepanelet.

Jeg har aldrig haft en kæreste, sådan aldrig.

Jeg ved ikke hvad det er jeg gør, men drenge snakker med mig og griner med mig. Som venner jo gør, men der sådan ingen drenge der synes om mig på den anden måde - måske også fordi jeg er bund ærlig, eller ikke sådan ærlig, jeg joker bare pænt meget. Mest når jeg bliver usikker eller genert.

Men mit problem er at jeg ikke ved hvad jeg skal gøre for at charmere en fyr. Har været sammen med nogle, men det har sådan bare været «One night« og så derefter er vi venner.

Men her for tiden, har jeg bare indset at jeg bliver friendzoned af alle drenge. Uden nogen anelse, jeg ved virkelig ikke hvad jeg skal gøre.

Jeg er lidt meget kræsen med drenge (udseendet). Min måde at flirte på, glæd jer - det her får jer til at grine, eller vent nok ikke. Men jeg giver dem et bro-dask, og så joker jeg pæææænt meget.

What, hvad skal jeg gøre. Som I kan se er mit liv pænt fucked.

Pige

Svar: Hejsa.

Jeg kan godt forstå, at du er irriteret over at du har problemer med at få en kæreste. Jeg selv (Olivia) har selv samme problemer!

Jeg synes du skal vide, at du ikke er sær eller noget, bare fordi du ikke har haft en kæreste. Derudover er det meget normalt, at man har visse reaktioner, når man er nervøs (bro-dasket). Så det at du selv friendzoner drenge er sikkert bare en nervøs refleks som måske kan »trænes« væk, hvis du omgås med drengen, du synes er sød, noget oftere. Måske kan du tage på dates med personen.

Og det kan også være svært, da drenge generelt kan have svært med at tage sig sammen og spørge en ud. Taler af personlig erfaring (Emma). Udover det, er det at flirte ikke noget der måske er lige let for andre, så det er meget forståeligt, at det måske ikke er din stærkeste side.

Jeg vil råde dig til, at tage tingene i dit eget tempo og prøve dig frem til at finde din flirte teknik, samt en du vil flirte med.

Håber det hjælper.

Kh

Emma og Olivia Z., Børnepanelet.

Må ikke gå til fodbold Spørgsmål: Hej Børnepanelet.

Far siger jeg ikke må gå til fodbold. Hjælp! Hilsen Bitte 14 år.

Svar: Hej Bitte.

Det lyder underligt, da jeg ikke synes der er noget galt med at piger spiller fodbold. Jeg kender rigtig mange piger som spiller fodbold, og som er rigtig glade for det.

Prøv at høre din far igen, og så spørg ham hvorfor du ikke må gå til fodbold. Jeg har hørt fra rigtig mange at fodbold ikke er en pigesport, men jeg synes at det er noget man selv skal bestemme, så hvis du vil gå til fodbold, burde de da give dig lov.

Hør ham og overbevis ham om at det er noget du rigtig gerne vil, og at du ikke synes det er fair, at du ikke må gå til fodbold.

Kh

Olivia, Børnepanelet.

Ikke interesseret i sport Spørgsmål: Hej Børnepanelet.

Er jeg unormal fordi jeg ikke interesserer mig for sport?

Bh Knud 15 år.

Svar: Kære Knud.

Det er meget normalt for folk, at have forskellige interesser. Derfor er det ikke underligt, at du lige præcis ikke interesserer dig for fodbold. Også selvom du er dreng.

Husk på at det også er okay at interessere sig for forskellige ting. Og at man ikke altid behøves at kunne lide det samme.

Knus

Emma, Børnepanelet.

Føler mig alene i skolen Spørgsmål: Hej Børnepanelet.

Jeg føler mig meget alene og jeg har ikke rigtig nogen veninde, og i skolen snakker jeg kun med en dreng og en pige fra parallelklassen.

Alle piger i klassen ignorerer mig og jeg er rigtig ked af det. Hjælp.

Kh Lina 13 år.

Svar: Hej Lina.

Det er super nederen at du ikke har nogle venner i din klasse, og at pigerne ikke snakker så meget med dig.

Prøv at snakke med en fra din klasse (den der er venligst) og spørg om du må være med i frikvarteret eller lignende. Det er altid en god ide at virkelig prøve at blive en del af fællesskabet. Hvis dine klassekammerater direkte udelukker dig fra fællesskabet, så skal du gå til din lærer med det. Virker intet af det og har du det virkelig skidt i klassen, så kan det være at du skal flytte over i parallelklassen.

Det er vigtigt at være en del af ens klasse og have det godt. Vi håber det hjælper.

Hilsen

Freja, Børnepanelet.

Papmor er dum Spørgsmål: Hej Børnepanelet.

Hader mit liv...

Min papmor er dum og far lader som ingenting.

Hilsen

F dreng 13 år.

Svar: Hej F-dreng.

Øv øv øv. Hvor lyder det irriterende.

Jeg vil råde dig til at tale med din far og fortælle ham om dig og din papmors forhold til hinanden, så kan han måske tale med din papmor.

Ellers synes jeg at du skal tage din papmor til side og prøve at tale med hende om, hvordan du har det og måske forstå hvordan hun har det.

Håber det hele løser sig.

Knus

Emma, Børnepanelet.

Om Børnepanelet Børnepanelet har eksisteret i 35 år (og startede under navnet Børneposten)

Børnepanelet består af en gruppe børn og unge i alderen 12-20 år. Både drenge og piger er velkomne. Tovholder på Børnepanelet er Jon Auring Grimm - han er redaktør og ansat på Albertslund Bibliotek.

Børnepanelet besvarer læserbreve og spørgsmål fra børn og unge på hele Vestegnen - og skriver artikler, anmeldelser og historier om ting, som er oppe i tiden.

Børnepanelet arbejder altid med et overordnet tema, som interesserer børn og unge. Aktuelt er temaet »Drømme«.

Børnepanelet besvarer breve, der modtages fra Børnepanelets hjemmeside - www.bornepanelet.dk - hvor der også ligger masser af spørgsmål og svar. Man må gerne være anonym, men hvis man skriver sit navn og adresse på sit brev, kommer dette ikke videre, da alle på Børnepanelet har tavshedspligt.

Børnepanelet besvarer desuden de breve, der sendes via Børnepanelets e-mail: bornepanelet@albertslundbib.dk

Der er meget mere information og spændende læsning på Børnepanelet’s hjemmeside, der i sin tid blev skabt i samarbejde med Regionalavisen Vestegnen. Du finder hjemmesiden på www.bornepanelet.dk