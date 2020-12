Får en ny nærpolitistation

I aftalen indgår, at der rundt om i landet skal oprettes 20 nye nærpolitistationer. En af dem placeres i Ishøj Kommune, og en anden i Greve Kommune. Ingen andre kommuner på Vestegnen end Ishøj får en nærpolitistation.

Idéen med de nye nærpolitienheder er, at politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og kommer tættere på borgerne lokalt.

Nærpolitienhederne vil være base for lokalpolitiet i det pågældende område og have åbent for fysiske henvendelser mindst 15 timer om ugen.

Nærpolitienhederne vil have en bemanding på minimum fem politiårsværk pr. enhed, så der - ud over bemandingen af nærpolitienhederne i åbningstiden for fysiske henvendelser - sker en styrkelse af det øvrige lokale politiarbejde i området.

Det vil være op til den enkelte politikreds - for Ishøjs vedkommende er det Vestegnens Politi - at vurdere, hvordan åbningstiden bedst fordeles henover ugen ud fra de lokale forhold.