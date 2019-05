Får besøg af Danmarks bedste fodboldklasser

- Eleverne får i en kampsituation som ved et DM oplevelsen af at skulle yde deres bedste og mestre noget. Det, at deltage på et hold, kræver evnen til at kunne indgå i og have medansvar for et fællesskab, hvor hver eneste spiller har en vigtig rolle. Derudover er et DM en oplevelse for livet fyldt med glæde og begejstring, som giver et ordentligt boost for klassens trivsel, fortæller stævnekoordinator fra Dansk Skoleidræt, Christian Pedersen.