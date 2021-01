Få svar med det samme i nyt quicktest-center

Fra mandag den 1. februar og tre måneder frem etablerer SOS International et fast quicktest-center i Kulturhuset Brønden i Brøndby Kommune. Her kan man få svar på sin coronatest på et kvarter.

- Vi har i et godt samarbejde med regionen arbejdet for, at der er testfaciliteter i Brøndby. Og det er hidtil lykkedes at få det mobile testcenter til Brøndby ganske ofte, synes jeg. Det er helt nødvendigt, når vi nu er en kommune med mange smittede, at vi kan tilbyde testfaciliteter tæt på vores borgere. At vi nu også får et fast testcenter med quicktest, er ganske enkelt en rigtig god nyhed.