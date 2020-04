Få overblikket over corona-smittede og -indlagte på Vestegnen

Ser man på disse tal for samme dag tegner der sig et billede af, at det er i Glostrup, der er flest smittede set i forhold til indbyggertallet (491 smittede pr. 100.000 indbyggere), mens der er næstflest i Vallensbæk (468 smittede pr. 100.000 indbyggere) og tredjeflest i Hvidovre (412 smittede pr. 100.000 indbyggere).

Men for at kunne sammenligne de forskellige kommuner på lige fod, udregner Statens Serum Institut også det, der kaldes kumulativ incidens, som er antal smittede pr. 100.000 indbyggere i de enkelte kommuner.

Flest ældre over 65 år er indlagt

Ser man på Region Hovedstadens tal for antal indlagte med Covid-19 på regionens somatiske hospitaler for samme dato, står det klart, at der er flest indlagt i gruppen for de +65-årige næsten uanset hvilken af Vestegns-kommunerne, der er tale om – dog ikke i Rødovre og Vallenbæk.

I alt er flest indlagt med bopæl i Hvidovre, nemlig 99 indlagte, og næstflest indlagte fra Brøndby, nemlig 68.