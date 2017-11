Få optimeret den mentale sundhed

I 2004 fik Mads Trier-Blom diagnosen bipolar affektiv lidelse, der tidligere hed maniodepressiv psykose. I 2010 ændrede han sin tilgang til sygdommen. I stedet for at være rask søgte han mental sundhed. For et menneske med en sygdom må netop være sundt for at kunne forebygge symptomer. Som en linedanser skal han balancere mellem mani og depression, mellem at være syg og at være rask og mellem galskab og genialitet.